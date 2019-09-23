Sargento da PM é acusado de matar homem a tiros em Boa Esperança

Rabecão da Polícia Civil foi buscar o corpo da vítima em Boa Esperança Crédito: Internauta

Boa Esperança, Região Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (22). O caso aconteceu no distrito de São José do Sobradinho, na zona rural do município. O nome da vítima é Devani Lucas Dias, de 40 anos. Um policial militar de 47 anos é acusado de ter matado um homem a tiros em, Regiãodo Estado, na manhã deste domingo (22). O caso aconteceu no distrito de São José do Sobradinho, na zona rural do município. O nome da vítima é Devani Lucas Dias, de 40 anos.

Segundo a Polícia Militar, o sargento alegou que atirou no homem porque foi atacado por ele após Devani tentar invadir sua casa. O policial explicou que estava na residência com sua esposa, com a filha de 10 anos e uma amiguinha da filha, de 11 anos. Foi quando a vítima teria tentado arrombar o local, golpeando a porta com uma pedra grande.

Como não conseguiu, o sargento afirma que o homem começou a gritar pelo nome do policial e exigiu que ele saísse, pois iria matá-lo. Neste momento, o sargento teria colocado sua família em um local seguro dentro da casa e depois abriu a porta.

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Em seguida, o homem teria atacado o policial. O PM diz que precisou revidar o ataque e atirou para conter Devani. Logo após balear o homem, o sargento afirma que acionou apoio imediatamente e permaneceu no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o PM foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia após a confirmação de que a vítima havia morrido. Como procedimento comum, a arma do policial foi recolhida.

RESPOSTA DE ASSOCIAÇÃO POLICIAL

Procurada pela reportagem, a diretoria jurídica da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo informou que que o sargento nunca havia tido problemas com Devani. No domingo, quando o policial se preparava para trabalhar, a Associação diz que o homem chegou em sua casa com pedras grandes e começou a bater na porta e nas janelas, o que deixou a família do PM assustada.

“Quando ele saiu na porta para ver o que estava acontecendo, o Devani partiu para cima dele para o atingir com pedras grandes que estavam nas mãos. O sargento pediu para ele parar, mas ele prosseguiu. A pedra tinha condição de tirar a vida militar ou desmaiá-lo”, defende a associação.

A associação ainda alega que, neste ponto, Devani poderia pegar a arma do policial para matá-lo e tentar contra a família do militar. Preocupado com isso, ele começou a fazer disparos contra o homem para cessar a tentativa de agressão. Porém, a vítima só teria parado de "ir para cima" do PM no terceiro ou quarto disparo.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o militar e duas testemunhas foram ouvidas pelo delegado plantonista da Delegacia Regional de Nova Venécia que, após analisar as imagens de videomonitoramento e ouvir as partes, entendeu se tratar de legitima defesa.

"O procedimento será encaminhado para Delegacia de Polícia de Boa Esperança para apuração dos fatos, e o corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares para ser identificado e realizar o exame cadavérico", finaliza a nota.















