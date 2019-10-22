Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Homem vai se divertir e morre afogado em rio de Boa Esperança

Gilmar Barbosa, de 34 anos, passou o domingo (20) com familiares e amigos no Rio do Norte quando se afogou. O corpo foi encontrado pela família na manhã de segunda-feira (21)

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 12:54

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

22 out 2019 às 12:54
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 34 anos morreu afogado após passar uma tarde de diversão com parentes e amigos no Rio do Norte, em Boa Esperança, Região Noroeste do Estado. O corpo de Gilmar Barbosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21). Ele estava desaparecido no rio desde domingo (20).
Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava boiando no rio por volta de 11h30 de segunda-feira e foi reconhecido por parentes que estavam à procura de Gilmar. O local foi isolado e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Veja Também

Adolescente morre afogado em praia de Conceição da Barra

Sargento da PM é acusado de matar homem a tiros em Boa Esperança

Mulher é assassinada dentro de casa em Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados