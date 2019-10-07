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Tragédia

Adolescente morre afogado em praia de Conceição da Barra

Gabriel Maia, de 15 anos, passava o dia com dois primos na Praia de Guaxindiba quando acabou se afogando no mar. Ele foi socorrido, mas já chegou morto ao hospital

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 11:56

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

07 out 2019 às 11:56
Última foto de Gabriel com os primos, antes do afogamento Crédito: Reprodução/Instagram
Adolescente morre afogado em praia de Conceição da Barra
Uma tarde divertida entre primos em uma praia de Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, acabou em tragédia. O estudante Gabriel Maia, de 15 anos, se afogou no mar na tarde deste domingo (06). Ele foi socorrido, mas já chegou morto no hospital.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente curtia a Praia de Guaxindiba com dois primos. Como ele não sabia nadar, ficou mais próximo da beira do mar, enquanto os parentes foram para o fundo. De repente, perceberam que Gabriel começou a gritar por socorro, se debatendo na água.

SOCORRO

Quando os primos tentaram socorrê-lo, o estudante desapareceu nas águas. Os dois parentes saíram do mar para pedir ajuda e encontraram um surfista, que entrou no mar para auxiliar no resgate. Logo em seguida, eles encontraram o adolescente boiando.
Ainda de acordo com a PM, os primos e o surfista tiraram Gabriel da água e tentaram fazer uma reanimação com a ajuda de um guarda-vidas que estava na praia, porém fora de serviço. Uma ambulância foi chamada e a equipe de enfermagem constatou que o estudante estava sem sinais vitais, mas ele foi levado para um hospital da cidade para a constatação da morte por um médico.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passou por exames e foi liberado.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Gabriel. Seus primos chegaram a postar a última foto que fizeram juntos, na praia, momentos antes do afogamento. “Não dá para acreditar… meu primo, que Deus te dê um bom lugar”, postou um dos primos do estudante.

ESCOLA

Em seu perfil no Facebook, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Astrogildo Carneiro Setúbal, onde o adolescente estudava, lamentou sua morte e informou que não tem aula nesta segunda-feira (07).
“Retificamos o comunicado: amanhã (07) não haverá aula. Nossa escola encontra-se enlutada e em respeito ao falecimento do aluno Gabriel Maio, do 9º ano, as aulas foram canceladas para que todos possam prestar as últimas homenagens ao querido aluno e amigo. Retornamos nossas atividades normalmente na terça-feira (08)”, diz a postagem.

PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Conceição da Barra disse que lamenta a morte de Gabriel e destacou que mantém guarda-vidas “em todos os acontecimentos da agenda do município, onde há aglomeração de pessoas”. Além disso, a nota afirma que a prefeitura está dando todo o apoio necessário aos familiares do adolescente.

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