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Jovem é assassinado a tiros na orla da Praia do Morro

Michael Morozini Matias, 25 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 09:32

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 09:32

Michael Morozini Matias Crédito: Reprodução
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na orla da Praia do Morro, na madrugada desta segunda-feira (30). Michael Morozini Matias foi baleado na orla em frente ao Parque Filadélfia e morreu no local. Ele foi atingido por dois tiros na nuca. O crime ocorreu por volta das 0h30.
O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. A mãe da vítima esteve na Praia do Morro e reconheceu o corpo do filho. Na orla, a Polícia Civil também encontrou três cápsulas.
Os agentes recolheram o celular do jovem para a investigação do crime.

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