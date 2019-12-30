Jovem é assassinado a tiros na orla da Praia do Morro

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na orla da Praia do Morro, na madrugada desta segunda-feira (30). Michael Morozini Matias foi baleado na orla em frente ao Parque Filadélfia e morreu no local. Ele foi atingido por dois tiros na nuca. O crime ocorreu por volta das 0h30.
O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. A mãe da vítima esteve na Praia do Morro e reconheceu o corpo do filho. Na orla, a Polícia Civil também encontrou três cápsulas.
Os agentes recolheram o celular do jovem para a investigação do crime.