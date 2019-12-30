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Bairro Tabajara

Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Cariacica

Vizinhos relataram ter escutado 10 tiros durante a madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 22:10

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 22:10

Equipe da Polícia recolhe corpo de mulher assassinada em Tabajara, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro Tabajara, em Cariacica, na manhã deste domingo (29).  O corpo de dela foi encontrada pela polícia dentro do quarto. 
De acordo com testemunhas, a vítima morava no local há cerca de um mês com o companheiro e outra mulher. Eles teriam se mudado para o bairro após as fortes chuvas de novembro, que atingiram a residência deles em Cobilândia, Vila Velha. 
Atualização no dia 01/01/2020, às 15h: No dia do crime, investigadores da DHPP informaram que a vítima era uma adolescente de 15 anos e, na ocasião, passaram para a imprensa o nome que seria da vítima. No entanto, a informação foi corrigida pela DHPP na tarde desta quarta-feira. A vítima, na verdade, é uma mulher de 21 anos.   
A assessoria da Polícia Civil informou que não tem autorização para divulgar informações sobre identificação e liberação de corpos. Essas informações só são repassadas com autorização das famílias das vítimas.
Ainda com informações da Polícia Civil, no local do crime, a equipe que realizou o primeiro atendimento encontrou um documento de identidade cuja foto assemelhava-se à vítima. No entanto, a identificação oficial de qualquer pessoa que morre de forma violenta se dá por meio de exames realizados no Departamento Médico Legal (DML). Após a realização de tais exames, constatou-se que a vítima deste caso não era a mesma pessoa do documento de identidade encontrado na cena do crime.

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Vizinhos relataram à polícia que escutaram cerca de 10 tiros durante a madrugada. Por volta das 10h deste domingo, um morador percebeu a luz acesa e acionou a Polícia Civil.
O companheiro da vítima e a outra mulher que também morava no local não foram encontrados. No casa, havia drogas e munições. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher.

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