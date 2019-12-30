Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Cariacica

Equipe da Polícia recolhe corpo de mulher assassinada em Tabajara, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro Tabajara, em Cariacica , na manhã deste domingo (29). O corpo de dela foi encontrada pela polícia dentro do quarto.

De acordo com testemunhas, a vítima morava no local há cerca de um mês com o companheiro e outra mulher. Eles teriam se mudado para o bairro após as fortes chuvas de novembro, que atingiram a residência deles em Cobilândia, Vila Velha.

Atualização no dia 01/01/2020, às 15h: No dia do crime, investigadores da DHPP informaram que a vítima era uma adolescente de 15 anos e, na ocasião, passaram para a imprensa o nome que seria da vítima. No entanto, a informação foi corrigida pela DHPP na tarde desta quarta-feira. A vítima, na verdade, é uma mulher de 21 anos.

A assessoria da Polícia Civil informou que não tem autorização para divulgar informações sobre identificação e liberação de corpos. Essas informações só são repassadas com autorização das famílias das vítimas.

Ainda com informações da Polícia Civil, no local do crime, a equipe que realizou o primeiro atendimento encontrou um documento de identidade cuja foto assemelhava-se à vítima. No entanto, a identificação oficial de qualquer pessoa que morre de forma violenta se dá por meio de exames realizados no Departamento Médico Legal (DML). Após a realização de tais exames, constatou-se que a vítima deste caso não era a mesma pessoa do documento de identidade encontrado na cena do crime.

Vizinhos relataram à polícia que escutaram cerca de 10 tiros durante a madrugada. Por volta das 10h deste domingo, um morador percebeu a luz acesa e acionou a Polícia Civil.

O companheiro da vítima e a outra mulher que também morava no local não foram encontrados. No casa, havia drogas e munições.