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Rodovia José Sette

Carro bate e homem baleado morre a caminho do hospital em Cariacica

Após a batida, Cleiton Jhony dos Anjos da Silva foi levado para o PA de Alto Lage, mas morreu antes de dar entrada na unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 21:21

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 21:21

Veículo que socorreu Cleiton acabou se envolvendo em um acidente na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um homem baleado morreu a caminho do hospital após o carro que o levava se envolver em um acidente, na tarde deste sábado (28), em Cariacica. Após a batida, Cleiton Jhony dos Anjos da Silva, 21, foi levado para o PA de Alto Lage, mas chegou sem vida no local. 
De acordo com a Polícia Militar, Cleiton foi baleado em Nova Rosa da Penha. Ele foi socorrido por um morador do bairro, em um Gol branco. Porém, indo para o hospital, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e acabou sofrendo um acidente na Rodovia José Sette. A PM, no entanto, não explicou a dinâmica da batida e se outros carros estariam envolvidos.
Marcas de sangue na porta do carro que socorreu Cleiton, baleado em Nova Rosa da Penha Crédito: Fernando Madeira
O Gol ficou preso em um barranco. Um outro motorista, que passava na rodovia, parou para socorrer Cleiton. Ele colocou o jovem dentro do veículo que dirigia e seguiu até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Contudo, a vítima não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade.
O corpo de Cleiton foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A morte dele será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 

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