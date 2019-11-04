Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é baleado, cai de telhado ao tentar fugir e morre em Colatina

Pedro Henrique de Souza, mais conhecido como Sementinha do Mal, foi atingido por dois tiros no tórax. Ele foi socorrido pela Polícia Militar (PM), mas morreu ao dar entrada no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 12:28

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 12:28

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Jovem é baleado, cai de telhado ao tentar fugir e morre em Colatina
Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, Região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (3). Segundo a Polícia Militar, Pedro Henrique de Souza foi baleado, tentou fugir, acabou caindo de um telhado e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros e morreu.
Por volta de 23 horas, Pedro, que era conhecido como Sementinha do Mal, estava com um grupo de amigos quando dois suspeitos encapuzados e de motocicleta se aproximaram e atiraram na vítima. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo na região do tórax.
Mesmo ferido, o jovem tentou fugir, pulando de casa em casa, mas caiu do telhado de uma residência. Ele foi socorrido pelos militares e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, mas morreu após o atendimento médico.
De acordo com a PM, Pedro tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

TRAGÉDIA

Samara Pereira de Souza foi morta a tiros por engano dentro de casa, em Colatina Crédito: Reprodução
Os militares ainda lembraram que Pedro foi alvo de uma tentativa de homicídio no dia 1º de abril deste ano, que acabou causando uma tragédia. Um homem encapuzado invadiu uma casa do bairro São Judas Tadeu quando uma família dormia, durante a madrugada, e matou a tiros a menina Samara Pereira de Souza, de 12 anos.
Na ocasião, a PM informou que a vítima era prima de Pedro e foi morta por engano. Parentes contaram que ele não morava na residência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados