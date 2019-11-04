Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Jovem é baleado, cai de telhado ao tentar fugir e morre em Colatina

Polícia Militar, Pedro Henrique de Souza foi baleado, tentou fugir, acabou caindo de um telhado e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros e morreu. Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado no bairro São Judas Tadeu, em Colatina , Região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (3). Segundo a, Pedro Henrique de Souza foi baleado, tentou fugir, acabou caindo de um telhado e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros e morreu.

Por volta de 23 horas, Pedro, que era conhecido como Sementinha do Mal, estava com um grupo de amigos quando dois suspeitos encapuzados e de motocicleta se aproximaram e atiraram na vítima. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo na região do tórax.

Mesmo ferido, o jovem tentou fugir, pulando de casa em casa, mas caiu do telhado de uma residência. Ele foi socorrido pelos militares e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, mas morreu após o atendimento médico.

De acordo com a PM, Pedro tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

TRAGÉDIA

Samara Pereira de Souza foi morta a tiros por engano dentro de casa, em Colatina Crédito: Reprodução

Os militares ainda lembraram que Pedro foi alvo de uma tentativa de homicídio no dia 1º de abril deste ano, que acabou causando uma tragédia. Um homem encapuzado invadiu uma casa do bairro São Judas Tadeu quando uma família dormia, durante a madrugada, e matou a tiros a menina Samara Pereira de Souza, de 12 anos.