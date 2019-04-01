Menina de 12 anos é morta a tiros dentro de casa em Colatina

Samara Pereira de Souza foi morta a tiros dentro de casa em Colatina Crédito: Reprodução

Uma menina de 12 anos foi morta a tiros dentro de casa no bairro São Judas Tadeu, em Colatina , por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira (1).

Sete pessoas dormiam na casa quando um homem encapuzado arrombou a porta e atirou várias vezes. Samara Pereira de Souza, de 12 anos, estava dormindo na sala e foi atingida por dois tiros.

Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo testemunhas, a menina foi morta por engano. O suspeito estava em busca do primo dela, que tem envolvimento com o tráfico.

Muito abalados, os familiares contaram que o primo não mora na casa onde o ataque aconteceu. Eles disseram que a menina não tinha nenhum envolvimento com o tráfico e confirmaram que ela foi morta por engano.