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Violência

Menina de 12 anos é morta a tiros dentro de casa em Colatina

Samara Pereira de Souza, de 12 anos, estava dormindo na sala e foi atingida por dois tiros. Familiares dizem que ela foi morta por engano

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 14:16

Publicado em 

01 abr 2019 às 14:16
Samara Pereira de Souza foi morta a tiros dentro de casa em Colatina Crédito: Reprodução
Uma menina de 12 anos foi morta a tiros dentro de casa no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira (1). 
Sete pessoas dormiam na casa quando um homem encapuzado arrombou a porta e atirou várias vezes. Samara Pereira de Souza, de 12 anos, estava dormindo na sala e foi atingida por dois tiros.
Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo testemunhas, a menina foi morta por engano. O suspeito estava em busca do primo dela, que tem envolvimento com o tráfico. 
Muito abalados, os familiares contaram que o primo não mora na casa onde o ataque aconteceu. Eles disseram que a menina não tinha nenhum envolvimento com o tráfico e confirmaram que ela foi morta por engano.
Com informações de Alessandro Bacheti

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