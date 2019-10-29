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Jovem é baleado enquanto fazia grafite em muro de escola de Linhares

Dois homens passaram atirando pelo bairro Aviso na tarde desta segunda-feira (28), segundo testemunhas

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 23:15
Jovem ajudava a pintar este grafite, quando foi baleado nesta segunda-feira (28) Crédito: Luiz Zardini
Em plena luz do dia e enquanto ajudava a deixar o muro de uma escola pública mais bonito, um jovem de 26 anos foi baleado em Linhares, no Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu na lateral da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Prefeito Roberto Calmon, no bairro Aviso, por volta das 16h30 desta segunda-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima participava da pintura de um grafite, quando dois homens passaram de bicicleta pelo local e atiraram contra ele, fugindo em seguida. Ferido pela bala, o jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares, no bairro Araçá.
EMEF Prefeito Roberto Calmon, no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Luiz Zardini
Por segurança, os alunos da escola foram liberados antes do horário regular de término das aulas, que serão retomadas nesta terça-feira (28). De acordo com a Prefeitura de Linhares, a vítima não era aluno do município e os grafites fazem parte de um projeto social do Governo do Espírito Santo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e pediu para que a população contribua com informações a respeito do suspeito por meio do Disque-Denúncia (181), já que ninguém foi detido até o momento. 
A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, mas não obteve retorno. O Hospital Geral de Linhares também não divulgou o estado de saúde do jovem.

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