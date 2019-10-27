Arley Machado Coutinho, morto com um tiro na cabeça em Linhares Crédito: Reprodução redes sociais

Your browser does not support the audio element. Vigilante é assassinado com tiro no rosto em Linhares

Um vigilante de 39 anos foi morto com um tiro no rosto, na noite deste sábado (26), no distrito de Povoação, litoral de Linhares. De acordo com informações de familiares, Arley Machado Coutinho foi assassinado na frente de um bar, após desentendimento com um outro cliente.

O pescador Arildo Coutinho, pai de Arley, contou que é padrinho do suspeito de cometer o assassinato, e que o homem teria fugido após o crime. Segundo ele, testemunhas contaram que no momento em que Arley chegou ao bar, o homem acusado de cometer o crime já estava no local.

Houve uma discussão, o homem sacou a arma e deu o tiro. Eu sou padrinho do suspeito, os dois se conhecem a há muitos anos, eram vizinhos. Eu quero justiça, disse o pai do vigilante.

Por nota, a Polícia Civil informou que não poderia passar informações sobre a investigação do caso, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional.