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Norte do Estado

Vigilante é assassinado com tiro no rosto em Linhares

Familiares relataram que  o crime aconteceu em frente a um bar, após desentendimento da vítima com um outro cliente. Suspeito de cometer o crime fugiu do local

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 12:27
Arley Machado Coutinho, morto com um tiro na cabeça em Linhares Crédito: Reprodução redes sociais
Vigilante é assassinado com tiro no rosto em Linhares
Um vigilante de 39 anos foi morto com um tiro no rosto, na noite deste sábado (26), no distrito de Povoação, litoral de Linhares. De acordo com informações de familiares, Arley Machado Coutinho foi assassinado na frente de um bar, após desentendimento com um outro cliente.
O pescador Arildo Coutinho, pai de Arley, contou que é padrinho do suspeito de cometer o assassinato, e que o homem teria fugido após o crime. Segundo ele, testemunhas contaram que no momento em que  Arley chegou ao bar, o homem acusado de cometer o crime já estava no local.
Houve uma discussão, o homem sacou a arma e deu o tiro. Eu sou padrinho do suspeito, os dois se conhecem a há muitos anos, eram vizinhos. Eu quero justiça, disse o pai do vigilante.
Por nota, a Polícia Civil informou que não poderia passar informações sobre a investigação do caso, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional.
Nas duas últimas semanas aconteceram 8 homicídios na cidade de Linhares. De acordo com dados da Secretaria do Estado de Segurança Pública, a cidade teve 51 homicídios de janeiro a setembro.

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