Grafiteiro capixaba faz sucesso ao pintar favela nas cores do Vasco

Vasco e viu a peça ganhar um espaço especial em São Januário. Todo artista sonha em fazer sucesso com sua arte. Expressar seus sentimentos, suas ideias e ser reconhecido por isso. Agora imagina conseguir esse reconhecimento ao pintar um quadro referente ao seu clube de coração. Foi justamente o que aconteceu com o grafiteiro capixaba Handerson Chic, que pintou uma tela representando uma favela com as cores doe viu a peça ganhar um espaço especial em São Januário.

Handerson Chic pintou uma tela representando uma favela nas cores do Vasco Crédito: Acervo Pessoal

bairro Tabuazeiro, em Vitória, Handerson tem 29 anos e trabalha com grafite desde 2008. A ideia de presentear o Vasco surgiu quando ele soube que teria um compromisso de trabalho em uma favela no Rio de Janeiro. Pintou a tela ainda em Vitória e na viagem, antes de ir ao compromisso profissional, foi a São Januário, onde foi recebido de braços abertos. Morador do, em, Handerson tem 29 anos e trabalha com grafite desde 2008. A ideia de presentear o Vasco surgiu quando ele soube que teria um compromisso de trabalho em uma favela no. Pintou a tela ainda em Vitória e na viagem, antes de ir ao compromisso profissional, foi a São Januário, onde foi recebido de braços abertos.

"Várias pessoas viram a tela antes e perguntaram se estava à venda. Sempre respondi que gostaria de tentar presentear o clube. Fui muito bem recebido em São Januário e eles gostaram muito do quadro. A tela ganhou um espaço na sala da presidência do Vasco", declarou o artista que não escondeu a emoção ao ter seu trabalho reconhecido pelo time do coração.

A tela do artista capixaba Handerson Chic ganhou um espaço especial na sala da presidência do Vasco Crédito: Acervo Pessoal

"Quase chorei. Me emocionei. Sou muito torcedor do Vasco. Foi um momento especial. Sempre vi obras de alguns artistas no memorial do Vasco, em São Januário. Quando soube que gostaram do quadro e ele iria ganhar um espaço no clube eu quase infartei", brincou orgulhoso o torcedor vascaíno.