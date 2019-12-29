Adolescente de 15 anos é baleado na Serra

Um adolescente de 15 anos foi baleado no meio da rua na noite de sábado (28) em São Marcos, na Serra. Os disparados partiram do ocupante de um carro. A vítima estava na rua dos Ipês quando foi atingida O adolescente entrou em uma casa para tentar se proteger, mas já havia sido baleado por um tiro no braço e dois no tórax.