Adolescente de 15 anos é baleado na Serra

Um adolescente de 15 anos foi baleado no meio da rua na noite de sábado (28) em São Marcos, na Serra. Os disparados partiram do ocupante de um carro. A vítima estava na rua dos Ipês quando foi atingida O adolescente entrou em uma casa para tentar se proteger, mas já havia sido baleado por um tiro no braço e dois no tórax.
A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Foram os próprios militares que levaram o adolescente à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Serra Sede.
Investigadores do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram levantamentos iniciais sobre o crime. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação da tentativa de assassinato.