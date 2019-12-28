Dois corpos com marcas de tiros são encontrados na Rodovia do Contorno

Dois corpos do sexo masculino, com marcas de tiros, foram encontrados na Rodovia do Contorno Crédito: Caíque Verli

Dois corpos do sexo masculino, com marcas de tiros, foram encontrados na Rodovia do Contorno, em André Carloni, na Serra, durante a noite desta sexta-feira (27).

Investigadores suspeitam que as vítimas foram mortas na mesma noite, em outro local, provavelmente em um bairro próximo, e jogadas às margens na rodovia.

Os corpos foram achados por volta das 22h30 por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada por um motorista que teria visto as vítimas caídas às margens da rodovia . A PRF acionou a Polícia Civil para recolher os corpos e levá-los para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.