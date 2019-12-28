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Na Serra

Dois corpos com marcas de tiros são encontrados na Rodovia do Contorno

Investigadores suspeitam que as vítimas foram mortas na noite de sexta (27), em outro local, provavelmente em um bairro próximo de André Carloni, na Serra, e jogadas às margens na rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 11:36

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 11:36

Dois corpos do sexo masculino, com marcas de tiros, foram encontrados na Rodovia do Contorno Crédito: Caíque Verli
Dois corpos do sexo masculino, com marcas de tiros, foram encontrados na Rodovia do Contorno, em André Carloni, na Serra, durante a noite desta sexta-feira (27).

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Investigadores suspeitam que as vítimas foram mortas na mesma noite, em outro local, provavelmente em um bairro próximo, e jogadas às margens na rodovia.
Os corpos foram achados por volta das 22h30 por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada por um motorista que teria visto as vítimas caídas às margens da rodovia . A PRF acionou a Polícia Civil para recolher os corpos e levá-los para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
As vítimas ainda não tinham sido identificadas no DML até a manhã deste sábado (28).

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