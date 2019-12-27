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Após jogo do Flamengo

Jovem assassinado na Serra morreu por andar com traficantes, diz polícia

Matheus Jadjich não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Ele foi morto na frente de bar lotado, após a transmissão na TV da final do Mundial de Clubes, entre Flamengo e Liverpool
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 19:17

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 19:17

Matheus foi assassinado em frente a um bar na Serra Crédito: Internauta
O jovem Matheus Gonçalves Jadjich, de 18 anos, morto em um bar na Serra após o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, no último sábado (21), foi assassinado por ter amizade com traficantes. A afirmação é do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, que investiga o crime. O autor dos disparos, identificado como Luian Carlos Laudelino da Silva, 20, foi preso nesta sexta-feira (27).
Segundo a Polícia Civil, Matheus não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele não tinha passagens pela polícia e trabalhava com carteira assinada em um supermercado em São Marcos, também na Serra. Apesar disso, a vítima andava com traficantes do bairro. Isso fez com que criminosos de uma gangue rival, em Santo Antônio, acreditassem que ele fazia parte do crime.
"O Luian achava que pelo fato do Matheus ter amizade com traficantes, ele também fazia parte do tráfico. Mas ele não tinha nenhum tipo de envolvimento. Matheus foi morto por andar com as pessoas erradas, acabou pagando com a vida sem dever nada", explicou o delegado.

MORTE NA FRENTE DE BAR LOTADO

Matheus estava no bar com amigos quando foi assassinado com 11 tiros, oito deles nas costas. No local havia cerca de 300 pessoas. À polícia, Luian contou que não planejou o crime.  
"O autor dos disparos contou que passava de moto pelo local e viu o Matheus. Ele desceu da moto e se dirigiu até ele, armado. Com frieza, ele atirou onze vezes contra a vítima, no meio de uma multidão"
Rodrigo Sandi Mori - Delegado
Uma mulher que estava no local acabou sendo atingida por três balas perdidas, segundo a polícia. Ela foi socorrida, levada para o hospital e passa bem. Já Luian fugiu de moto após o crime.

ATIRADOR FOI PRESO EM VITÓRIA, NA CASA DE PARENTES

Luian Carlos foi preso pelo assassinato de Matheus Jadjich, na Serra. O jovem foi morto no meio de uma multidão logo após o jogo do Flamengo Crédito: Divulgação Polícia Civil
Luian foi preso na manhã desta sexta-feira (27) no bairro São Pedro III, em Vitória. Ele estava escondido na casa de parentes e tentou correr da polícia, mas acabou detido. Na delegacia, ele confessou o crime, mas disse que matou Matheus porque o jovem tinha atirado contra ele três dias antes. A polícia, porém, não acredita nesta versão. 
"Este fato relatado pelo Luian não ficou comprovado, além de não ter tido nenhum tipo de registro de ocorrência de disparos. É uma versão que é sustentada apenas por ele. Para a polícia, Matheus foi morto por causa da rivalidade do tráfico, por ter amizade com traficantes e andar com eles", finalizou o delegado Sandi Mori.

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