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Crime

Homem é morto a tiros em frente a bar na Serra

Bar estava lotado devido ao fim do jogo do Flamengo contra o Liverpool. Curiosos se aglomeraram para acompanhar o trabalho da perícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 21:13

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 21:13

Trabalho da perícia da Polícia Civil no local do assassinato Crédito: Internauta
Um jovem foi assassinado em frente a um bar em Serra Sede, por volta das 19 horas deste sábado (21). Matheus Gonçalves Jadjich, 18 anos, foi atingido por vários disparos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos 10 tiros, a maioria nas costas.

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O local onde o crime ocorreu fica ao lado do viaduto sobre a BR 101 e também já nas proximidades da prefeitura do município. 
Policiais chegaram ao local minutos após os tiros e constataram o óbito do jovem. O crime chamou a atenção de muitas pessoas, que se aglomeraram na região para acompanhar o trabalho da perícia da Polícia Civil. A ocorrência se deu pouco depois do fim do jogo entre Liverpool e Flamengo, pelo Mundial de Clubes.
Os militares que atenderam a ocorrência ainda foram informados que uma mulher também havia sido baleada, e que ela teria sido socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. A Polícia Militar confirmou a informação e disse que a vítima foi baleada no braço e não corre risco de vida.
Populares se aglomemaram em torno do corpo até a chegada da polícia ao local Crédito: Internauta

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