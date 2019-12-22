Homem é morto a tiros em frente a bar na Serra

Trabalho da perícia da Polícia Civil no local do assassinato Crédito: Internauta

Um jovem foi assassinado em frente a um bar em Serra Sede, por volta das 19 horas deste sábado (21). Matheus Gonçalves Jadjich, 18 anos, foi atingido por vários disparos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos 10 tiros, a maioria nas costas.

O local onde o crime ocorreu fica ao lado do viaduto sobre a BR 101 e também já nas proximidades da prefeitura do município.

Policiais chegaram ao local minutos após os tiros e constataram o óbito do jovem. O crime chamou a atenção de muitas pessoas, que se aglomeraram na região para acompanhar o trabalho da perícia da Polícia Civil. A ocorrência se deu pouco depois do fim do jogo entre Liverpool e Flamengo, pelo Mundial de Clubes

Os militares que atenderam a ocorrência ainda foram informados que uma mulher também havia sido baleada, e que ela teria sido socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. A Polícia Militar confirmou a informação e disse que a vítima foi baleada no braço e não corre risco de vida.