Tropa da Força Nacional vai atuar em Cariacica por mais seis meses

A Força Nacional de Segurança Pública, que atua em Cariacica desde setembro deste ano, vai permanecer no município por pelo menos mais seis meses. O trabalho da tropa, previsto para acabar no fim deste mês, foi prorrogado pelo Ministério da Justiça até junho de 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (27).
A presença da Força Nacional faz parte da primeira fase do "Em Frente Brasil", programa de redução de violência e criminalidade criado pelo governo federal. Cariacica é um dos cinco municípios que foram escolhidos para fazer parte do projeto-piloto no Brasil. Os outros são: Ananindeua (Pará), Goiânia (Goiás), Paulista (Pernambuco) e São José dos Pinhais (Paraná). Neles, a atuação da tropa também foi estendida.
Apesar do foco do projeto ser a redução do número de crimes violentos, como homicídios, feminicídios e latrocínios, em quase quatro meses de atuação da tropa, o número de assassinatos não caiu em Cariacica. A Força Nacional conta atualmente com 100 agentes atuando em 28 bairros do município.
Uma segunda fase do projeto começa em 2020, com a implementação de projetos com viés social. Aliado a isso, as tropas continuarão atuando na cidade por mais seis meses. A expectativa é que os índices de violência caiam nesta nova etapa de acordo com o governo.
NÚMEROS DA FORÇA NACIONAL
Quantidade: 100 agentes
Duração: 4 meses
Locais: 28 bairros
Organização: Dos 100 agentes, 80 ficarão em alojamentos da PM e atuarão no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil
16 bairros escolhidos no primeiro planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel
12 novos bairros incluídos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.