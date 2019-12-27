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Prorrogação

Tropa da Força Nacional vai atuar em Cariacica por mais seis meses

A atuação da tropa, que terminava em dezembro deste ano, foi prorrogada pelo Ministério da Justiça para junho de 2020. Decisão foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 13:44

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 13:44

Permanência da Força Nacional em Cariacica foi prorrogada por mais seis meses Crédito: Vitor Jubini
A Força Nacional de Segurança Pública, que atua em Cariacica desde setembro deste ano, vai permanecer no município por pelo menos mais seis meses. O trabalho da tropa, previsto para acabar no fim deste mês, foi prorrogado pelo Ministério da Justiça até junho de 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (27).
A presença da Força Nacional faz parte da primeira fase do "Em Frente Brasil", programa de redução de violência e criminalidade criado pelo governo federal. Cariacica é um dos cinco municípios que foram escolhidos para fazer parte do projeto-piloto no Brasil. Os outros são: Ananindeua (Pará), Goiânia (Goiás), Paulista (Pernambuco) e São José dos Pinhais (Paraná). Neles, a atuação da tropa também foi estendida. 
Apesar do foco do projeto ser a redução do número de crimes violentos, como homicídios, feminicídios e latrocínios, em quase quatro meses de atuação da tropa, o número de assassinatos não caiu em Cariacica. A Força Nacional conta atualmente com 100 agentes atuando em 28 bairros do município. 
Uma segunda fase do projeto começa em 2020, com a implementação de projetos com viés social. Aliado a isso, as tropas continuarão atuando na cidade por mais seis meses. A expectativa é que os índices de violência caiam nesta nova etapa de acordo com o governo. 
Policiais da Forçaa Nacional atuando no bairro Padre Gabriel, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

NÚMEROS DA FORÇA NACIONAL

Quantidade: 100 agentes
Duração: 4 meses
Locais: 28 bairros
Organização: Dos 100 agentes, 80 ficarão em alojamentos da PM e atuarão no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil
16 bairros escolhidos no primeiro planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel
12 novos bairros incluídos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.

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