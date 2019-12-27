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Menino atingido por tiro na cabeça em Vila Velha passa bem após cirurgia

Segundo a família informou à reportagem da TV Gazeta, o menino está bem e conversando. Ainda de acordo com a família, a previsão é de que ele receba alta médica em até uma semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 13:37

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 13:37

Menino está internado no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
O menino de 10 anos que foi baleado enquanto brincava na varanda de uma casa, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na quarta-feira (25), saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e está no quarto se recuperando após passar por uma cirurgia para retirada da bala, que estava alojada na cabeça.
Segundo a família informou à reportagem da TV Gazeta, o menino está bem e conversando. Ainda de acordo com a família, a previsão é de que ele receba alta médica em até uma semana. A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória.

O CASO

O menino estava na casa de uma tia, brincando com primos, quando tudo aconteceu. A família não sabe se o disparo partiu de alguém que estava passando pela rua ou de dentro de alguma casa.
O pai dele, Wesley Nogueira de Souza Trindade, que estava em Campos dos Goytacazes (RJ) passando o Natal com a família, voltou quando soube o que havia acontecido com o filho.
"Quando fiquei sabendo, imediatamente peguei o carro e vim direto. Tô muito abalado, mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, em nome de Jesus", disse o pai. A Polícia Civil está investigado o caso. Nenhum suspeito de envolvimento no disparo foi detido ainda.

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