Menino atingido por tiro na cabeça em Vila Velha passa bem após cirurgia

Menino está internado no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

O menino de 10 anos que foi baleado enquanto brincava na varanda de uma casa, no bairro Santa Rita , em Vila Velha, na quarta-feira (25), saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e está no quarto se recuperando após passar por uma cirurgia para retirada da bala, que estava alojada na cabeça.

Segundo a família informou à reportagem da TV Gazeta, o menino está bem e conversando. Ainda de acordo com a família, a previsão é de que ele receba alta médica em até uma semana. A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória.

O CASO

O menino estava na casa de uma tia, brincando com primos, quando tudo aconteceu. A família não sabe se o disparo partiu de alguém que estava passando pela rua ou de dentro de alguma casa.

O pai dele, Wesley Nogueira de Souza Trindade, que estava em Campos dos Goytacazes (RJ) passando o Natal com a família, voltou quando soube o que havia acontecido com o filho.