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Bairro Santana

Mulher é esfaqueada dentro de ônibus do Transcol, em Cariacica

A suspeita disse à polícia que cometeu o crime porque a vítima teria olhado para o marido dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 15:35

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 15:35

Mulher é esfaqueada dentro de ônibus em Santana, Cariacica Crédito: Internauta
Uma mulher embriagada foi detida após esfaquear uma passageira dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na altura do bairro Santana, em Cariacica. O caso aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (27).
Segundo o registro da Polícia Militar, a suspeita e o marido, embriagados, entraram no coletivo. Em Santana, o motorista do ônibus percebeu que a mulher tinha dado uma facada na nuca de uma passageira. A suspeita disse que cometeu a agressão porque a mulher "teria olhado para o marido dela", o que motivou o crime. Ainda de acordo com a polícia, a vítima possui deficiência mental e estava sozinha no coletivo. Ela ainda não foi identificada.
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela. 
Já a suspeita foi  encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.

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