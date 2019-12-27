Mulher é esfaqueada dentro de ônibus do Transcol, em Cariacica

Segundo o registro da Polícia Militar, a suspeita e o marido, embriagados, entraram no coletivo. Em Santana, o motorista do ônibus percebeu que a mulher tinha dado uma facada na nuca de uma passageira. A suspeita disse que cometeu a agressão porque a mulher "teria olhado para o marido dela", o que motivou o crime. Ainda de acordo com a polícia, a vítima possui deficiência mental e estava sozinha no coletivo. Ela ainda não foi identificada.
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Já a suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.