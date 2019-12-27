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Vitória

Casal assalta passageiros de ônibus na Avenida Leitão da Silva

O motorista do ônibus contou que o casal entrou no ônibus na Praia do Canto, sem levantar suspeitas, pagando a passagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 13:17

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 13:17

Ônibus municipal de Vitória que foi assaltado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal assaltou passageiros de um ônibus municipal de Vitória por volta das 5h30 desta sexta-feira (27) quando o coletivo passava pela Avenida Leitão da Silva. Eles fugiram após levar os pertences das vítimas e ainda não foram localizados.
O motorista Orly Sarti Pimentel contou que o casal entrou no ônibus na Praia do Canto, sem levantar suspeitas. Os dois, inclusive, pagaram a passagem.
"Ele passou, pagou a passagem dele e a dela também, e sentaram. Quando chegou na entrada da Leitão da Silva, eles levantaram e anunciaram o assalto. Aí começaram a gritar pra eu parar, todo mundo gritando. Pegaram a bolsa de um senhor, colocaram a arma do pescoço de uma senhora e pegaram o celular dela. A gente não sabe nem se a arma é de verdade. Depois disso saltaram do ônibus e saíram andando normalmente", contou o motorista.

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Só havia dois passageiros dentro do ônibus. O motorista contou que ficou sem saber como agir na hora do crime. "A gente nunca sabe o que pode fazer porque pode gerar uma situação ainda pior", disse.
Uma das vítimas, um senhor, ficou desesperado após o roubo porque tinha as senhas dos cartões de banco anotadas nos próprios cartões, para não esquecer. Ele estava com medo de os criminosos fazerem saques.
"A polícia até deu carona para ele até a firma que ele trabalha, porque no nervosismo, ele não lembrava os números dos documentos dele para bloquear os cartões", contou o motorista.
A polícia fez buscas na região após o crime, mas nenhum suspeito foi localizado ainda.
Com informações do G1 ES

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