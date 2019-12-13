Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Goiabeiras

Assaltante é baleado por policial após roubar passageira de ônibus em Vitória

Policial passava na via e parou ao ver a movimentação. O bandido apontou uma arma para o policial, que reagiu e atirou duas vezes
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 23:16

Carro da polícia com o giroflex ligado Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem suspeito de assaltos em Vitória acabou baleado por um policial militar na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Fernando Ferrari. Segundo testemunhas, ele havia acabado de roubar o celular de uma mulher quando foi abordado e apontou a arma para o PM, que reagiu. O assaltante foi levado em estado grave para um hospital.
Um estivador de 32 anos, que preferiu não se identificar, contou que viu o momento que o suspeito assaltou a passageira. Ele tentou ajudar a vítima, correndo atrás do criminoso.
"Eu vi um rapaz assaltando uma moça na Avenida Fernando Ferrari e adentrou o bairro Jabour. Segui atrás dele e apareceu mais um pra tentar pegar ele, mas o cara pegou a arma e apontou pra gente", disse.
O policial militar estava em um carro e passava pela avenida Fernando Ferrari quando viu a movimentação. Ele parou e deu voz de prisão ao suspeito, que teria apontado a arma para o PM, que acabou atirando duas vezes.
"Puxou a arma para o policial, o policial deu ordem de parar e ele puxou a arma. O policial só se defendeu", relatou o estivador. O suspeito, que tem 25 anos, levou dois tiros.
O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao suspeito. Ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo o estivador, o suspeito teria informado que era o quarto assalto só nesta quinta-feira.
Uma arma falsa foi encontrada com o suspeito, além do celular roubado de uma das vítimas. Uma mulher de 21 anos, que estava junto com o assaltante, foi detida.
O policial e a mulher do assaltante foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. O PM preferiu não falar com a reportagem. Já a suspeita não informou o nome aos policiais e chegou a dormir na viatura.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados