Assaltante é baleado por policial após roubar passageira de ônibus em Vitória

Um homem suspeito de assaltos em Vitória acabou baleado por um policial militar na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Fernando Ferrari. Segundo testemunhas, ele havia acabado de roubar o celular de uma mulher quando foi abordado e apontou a arma para o PM, que reagiu. O assaltante foi levado em estado grave para um hospital.
Um estivador de 32 anos, que preferiu não se identificar, contou que viu o momento que o suspeito assaltou a passageira. Ele tentou ajudar a vítima, correndo atrás do criminoso.
"Eu vi um rapaz assaltando uma moça na Avenida Fernando Ferrari e adentrou o bairro Jabour. Segui atrás dele e apareceu mais um pra tentar pegar ele, mas o cara pegou a arma e apontou pra gente", disse.
O policial militar estava em um carro e passava pela avenida Fernando Ferrari quando viu a movimentação. Ele parou e deu voz de prisão ao suspeito, que teria apontado a arma para o PM, que acabou atirando duas vezes.
"Puxou a arma para o policial, o policial deu ordem de parar e ele puxou a arma. O policial só se defendeu", relatou o estivador. O suspeito, que tem 25 anos, levou dois tiros.
O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao suspeito. Ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo o estivador, o suspeito teria informado que era o quarto assalto só nesta quinta-feira.
Uma arma falsa foi encontrada com o suspeito, além do celular roubado de uma das vítimas. Uma mulher de 21 anos, que estava junto com o assaltante, foi detida.
O policial e a mulher do assaltante foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. O PM preferiu não falar com a reportagem. Já a suspeita não informou o nome aos policiais e chegou a dormir na viatura.
