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Linha 211

Gangue faz arrastão em ônibus municipal de Vitória

Cinco homens assaltaram o coletivo e levaram documentos e celular de passageiros, além de R$ 120 do caixa do ônibus.

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 12:46
Criminosos roubaram coletivo em Vitória Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta
Cinco homens armados fizeram um arrastão no ônibus da linha 211, em Vitória, na noite desta quarta-feira (30). Eles levaram documentos e celular dos passageiros, além de R$ 120 do caixa do ônibus. O grupo fugiu a pé. Ninguém foi preso.
Uma das vítimas, uma vendedora de 27 anos, disse que é o 5º assalto que ela sofre em 45 dias. Ela perdeu mais uma vez a bolsa com documentos.
Tem vários documentos que tem que ficar fazendo. Tirando chave, pertences do trabalho, celulares. Fica a insegurança, de não querer sair de casa, disse.
Dessa vez, os criminosos não levaram o celular da vendedora, porque ela conseguiu esconder o telefone durante o assalto. Eles recolheram o celular de todo mundo. O meu eu escondi, mas eles levaram minha bolsa com tudo, falou.

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A vendedora contou que ela e outros 20 passageiros estavam no ônibus, que faz o trajeto entre os bairros Jardim Camburi e Santo André, quando os criminosos entraram e anunciaram o assalto.
Eles embarcaram, pagaram passagem normalmente. Sentaram tranquilos, o primeiro estava perto do cobrador e anunciou o assalto. Eles começaram a recolher as coisas de todo mundo. Eles tocaram o terror, relatou uma das vítimas.
Depois que os criminosos recolheram os celulares dos passageiros, eles pediram que o motorista parasse o ônibus na avenida Vitória.
Eles desceram e fugiram com destino ao Centro. Quem estava no ônibus passou mal após o assalto. A pressão de uma menina abaixou a pressão, desmaiou. Elas começaram a gritar muito e ele começou a falar que ia explodir a cabeça das pessoas que estavam no ônibus. Foi um pânico mesmo, completou a vendedora.
Os passageiros registraram um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória.
Com informações do G1 ES

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