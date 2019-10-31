Gangue faz arrastão em ônibus municipal de Vitória

Criminosos roubaram coletivo em Vitória Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta

Cinco homens armados fizeram um arrastão no ônibus da linha 211, em Vitória, na noite desta quarta-feira (30). Eles levaram documentos e celular dos passageiros, além de R$ 120 do caixa do ônibus. O grupo fugiu a pé. Ninguém foi preso.

Uma das vítimas, uma vendedora de 27 anos, disse que é o 5º assalto que ela sofre em 45 dias. Ela perdeu mais uma vez a bolsa com documentos.

Tem vários documentos que tem que ficar fazendo. Tirando chave, pertences do trabalho, celulares. Fica a insegurança, de não querer sair de casa, disse.

Dessa vez, os criminosos não levaram o celular da vendedora, porque ela conseguiu esconder o telefone durante o assalto. Eles recolheram o celular de todo mundo. O meu eu escondi, mas eles levaram minha bolsa com tudo, falou.

A vendedora contou que ela e outros 20 passageiros estavam no ônibus, que faz o trajeto entre os bairros Jardim Camburi e Santo André, quando os criminosos entraram e anunciaram o assalto.

Eles embarcaram, pagaram passagem normalmente. Sentaram tranquilos, o primeiro estava perto do cobrador e anunciou o assalto. Eles começaram a recolher as coisas de todo mundo. Eles tocaram o terror, relatou uma das vítimas.

Depois que os criminosos recolheram os celulares dos passageiros, eles pediram que o motorista parasse o ônibus na avenida Vitória.

Eles desceram e fugiram com destino ao Centro. Quem estava no ônibus passou mal após o assalto. A pressão de uma menina abaixou a pressão, desmaiou. Elas começaram a gritar muito e ele começou a falar que ia explodir a cabeça das pessoas que estavam no ônibus. Foi um pânico mesmo, completou a vendedora.

Os passageiros registraram um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória.