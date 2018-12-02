Gangue usa escopeta caseira e pistola para fazer arrastão em ônibus

Uma gangue fortemente armada fez um arrastão dentro de um coletivo, na noite de sábado (02), nas proximidades do bairro Nova Carapina, na Serra.
Segundo relato de uma das vítimas, o bando formado por quatro suspeitos embarcou no coletivo da linha 834 (Terminal de Laranjeiras - Jardim Bela Vista) no terminal, por volta das 22 horas.
Os quatro suspeitos sentaram nos fundos do coletivo, onde havia cerca de 30 passageiros, e anunciaram o assalto no meio do trajeto para o bairro Jardim Bela Vista.
Um dos suspeitos, armado com uma pistola, pulou a roleta e rendeu o motorista. Outro assaltante armado com uma escopeta caseira rendeu os passageiros enquanto os comparsas saqueavam passageiros. A arma foi apontada para a cabeça das vítimas.
O bandido com a escopeta chegou a bater com a arma no peito de um rapaz que demorou em entregar o celular, pois estava de fone e não ouviu. Eles estavam bem nervosos e violentos, contou um pescador de 63 anos, que voltava para casa após participar de um torneio de jogo de dama no Centro da Capital.
Para ele, a situação foi desesperadora. Tomaram meu relógio de R$ 800 e meu celular. Na capa de proteção do aparelho tinha R$ 300 que estavam guardados na capinha dele. O valor era para pagar contas de água, luz e telefone, contou o pescador.
Segundo a testemunha, cerca de 13 passageiros tiveram pertences roubados. Nem mesmo uma mãe amamentando o bebê escapou de ter o celular levado pelos bandidos.
Na altura do bairro Cidade de Pomar, os criminosos obrigaram o motorista a parar o coletivo e a abrir a porta. Ficou todo mundo meio perdido, sem reação e com muito medo do que eles pudessem fazer, contou o pescador.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Serra, de onde o caso deve seguir para ser investigado na delegacia especializada de roubo a passageiros.