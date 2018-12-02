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Serra

Gangue usa escopeta caseira e pistola para fazer arrastão em ônibus

Segundo relato de uma das vítimas, o bando formado por quatro suspeitos embarcou no coletivo da linha 834 no terminal, por volta das 22h

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 16:42
Testemunha conta como foi assalto dentro de ônibus Crédito: Vitor Jubini
Uma gangue fortemente armada fez um arrastão dentro de um coletivo, na noite de sábado (02), nas proximidades do bairro Nova Carapina, na Serra.
>Estudante é morto com tiro no peito em assalto dentro de Transcol
Segundo relato de uma das vítimas, o bando formado por quatro suspeitos embarcou no coletivo da linha 834 (Terminal de Laranjeiras - Jardim Bela Vista) no terminal, por volta das 22 horas.
Os quatro suspeitos sentaram nos fundos do coletivo, onde havia cerca de 30 passageiros, e anunciaram o assalto no meio do trajeto para o bairro Jardim Bela Vista.
>Rodoviários decidem manter greve a partir desta segunda-feira
Um dos suspeitos, armado com uma pistola, pulou a roleta e rendeu o motorista. Outro assaltante armado com uma escopeta caseira rendeu os passageiros enquanto os comparsas saqueavam passageiros. A arma foi apontada para a cabeça das vítimas.
O bandido com a escopeta chegou a bater com a arma no peito de um rapaz que demorou em entregar o celular, pois estava de fone e não ouviu. Eles estavam bem nervosos e violentos, contou um pescador de 63 anos, que voltava para casa após participar de um torneio de jogo de dama no Centro da Capital.
Para ele, a situação foi desesperadora. Tomaram meu relógio de R$ 800 e meu celular. Na capa de proteção do aparelho tinha R$ 300 que estavam guardados na capinha dele. O valor era para pagar contas de água, luz e telefone, contou o pescador.
Segundo a testemunha, cerca de 13 passageiros tiveram pertences roubados. Nem mesmo uma mãe amamentando o bebê escapou de ter o celular levado pelos bandidos.
Na altura do bairro Cidade de Pomar, os criminosos obrigaram o motorista a parar o coletivo e a abrir a porta. Ficou todo mundo meio perdido, sem reação e com muito medo do que eles pudessem fazer, contou o pescador.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Serra, de onde o caso deve seguir para ser investigado na delegacia especializada de roubo a passageiros.

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