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Morada de Laranjeiras

Acidente entre caminhão e ônibus deixa trânsito lento na Serra

Carros e ônibus estavam sendo desviados para outras faixas por conta do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 11:55

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 11:55

Acidente entre ônibus e caminhão deixa a Avenida Paulo Pereira Gomes interditada Crédito: Reprodução
Uma caminhão colidiu com um ônibus do Sistema Transcol, na Avenida Paulo Pereira Gomes em Morada de Laranjeiras, na Serra, e deixou a pista interditada na manhã desta quinta-feira (12). Devido ao acidente, os motoristas do ônibus e do caminhão foram encaminhados com ferimentos leves para o Hospital Jayme Santos Neves.
Segundo informações da Guarda Municipal da Serra, os carros estavam sendo desviados para a faixa da esquerda, em cima da ciclofaixa e os caminhões e carretas para a faixa da direita.
Ainda segundo a Guarda, o trânsito está muito lento no local por conta do acidente e do fluxo intenso do dia a dia. Até as 10h, o caminhão e o ônibus continuavam no local.

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