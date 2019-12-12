Acidente entre caminhão e ônibus deixa trânsito lento na Serra

Uma caminhão colidiu com um ônibus do Sistema Transcol, na Avenida Paulo Pereira Gomes em Morada de Laranjeiras, na Serra, e deixou a pista interditada na manhã desta quinta-feira (12). Devido ao acidente, os motoristas do ônibus e do caminhão foram encaminhados com ferimentos leves para o Hospital Jayme Santos Neves.
Segundo informações da Guarda Municipal da Serra, os carros estavam sendo desviados para a faixa da esquerda, em cima da ciclofaixa e os caminhões e carretas para a faixa da direita.
Ainda segundo a Guarda, o trânsito está muito lento no local por conta do acidente e do fluxo intenso do dia a dia. Até as 10h, o caminhão e o ônibus continuavam no local.