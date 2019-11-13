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Barcelona

Transcol sai da pista e quase atinge poste em trecho alagado na Serra

Durante toda a manhã desta quarta-feira (13), diversos pontos da Serra encontram-se alagados por causa da chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:00

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:00

Ônibus sai da pista em Barcelona na Serra Crédito: Internauta
Um ônibus do sistema Transcol saiu da pista em BarcelonaSerra, na manhã desta quarta-feira (13). Por pouco, o coletivo não atingiu um poste. Segundo a Guarda Municipal da Serra, os agentes receberam a informação sobre a ocorrência, mas quando chegaram ao local o veículo não se encontrava mais lá. 
Durante toda a manhã desta quarta-feira (13), diversos pontos da Serra encontram-se alagados por causa da chuva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  vários trechos da BR 101 apresentam retenções por conta dos alagamentos.
Em nota, o GVBus informou que o ônibus fazia a linha 856 (Terminal de Laranjeiras/ Cidade Pomar) e que, no momento do acidente, havia passageiros dentro do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pela empresa responsável por operar o coletivo.

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