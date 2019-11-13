Transcol sai da pista e quase atinge poste em trecho alagado na Serra

Durante toda a manhã desta quarta-feira (13), diversos pontos da Serra encontram-se alagados por causa da chuva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vários trechos da BR 101 apresentam retenções por conta dos alagamentos.
Em nota, o GVBus informou que o ônibus fazia a linha 856 (Terminal de Laranjeiras/ Cidade Pomar) e que, no momento do acidente, havia passageiros dentro do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pela empresa responsável por operar o coletivo.