Transcol sai da pista e quase atinge poste em trecho alagado na Serra

Em nota, o GVBus informou que o ônibus fazia a linha 856 (Terminal de Laranjeiras/ Cidade Pomar) e que, no momento do acidente, havia passageiros dentro do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pela empresa responsável por operar o coletivo.