Bandidos armados assaltam passageiros de Transcol em Cariacica

O casal, formado por um barbeiro de 22 anos, e uma dona de casa, de 19 anos, seguia para a casa da mãe do jovem. A bebê estava no colo da mãe. Segundo os passageiros, os três criminosos entraram no ônibus no Terminal de Itacibá. No meio do caminho, o coletivo quebrou e os bandidos aguardaram a chegada de um novo transporte.
"Os caras entraram no terminal. Quando o carro quebrou no caminho, eles ainda trocaram de ônibus. Pouco tempo depois, anunciaram o assalto. Pelo menos dois estavam armados. Toda hora diziam que ia atirar na gente. Foi assustador"
Um dos bandidos roubou cerca de R$ 50 do caixa do ônibus. Enquanto isso, um saqueava os passageiros e outro apontava uma arma para as vítimas. Os criminosos roubaram uma mochila com celular, secador, touca térmica, dinheiro e documentos do barbeiro. Além dele, eles também roubaram o celular de outros três passageiros.
Eles mandaram o motorista parar o ônibus, mas ele não estava ouvindo. Muito nervoso, um deles gritou para o comparsa atirar na cabeça do motorista. Graças a Deus ele parou e teve um livramento. Acho que estavam dispostos a atirar mesmo, desabafou.
Depois que os bandidos fugiram, o motorista seguiu com os passageiros para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Nenhum suspeito foi preso. O crime foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.