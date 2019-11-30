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Suspeitos fugiram

Bandidos armados assaltam passageiros de Transcol em Cariacica

Três bandidos armados renderam oito passageiros e roubaram celulares, dinheiro e documentos. Eles não foram presos. Uma das vítimas era uma criança de 1 ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 15:20

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 15:20

Bandidos armados assaltam Transcol em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Três bandidos armados renderam oito passageiros durante um assalto a um Transcol que faz a linha 797 (Vila Merlo - T. Itacibá). O crime aconteceu quando o veículo passava no bairro Planeta, em Cariacica, às 7h50 deste sábado (30). Um casal com uma filha de 1 ano de idade eram três das vítimas.
O casal, formado por um barbeiro de 22 anos, e uma dona de casa, de 19 anos, seguia para a casa da mãe do jovem. A bebê estava no colo da mãe. Segundo os passageiros, os três criminosos entraram no ônibus no Terminal de Itacibá. No meio do caminho, o coletivo quebrou e os bandidos aguardaram a chegada de um novo transporte.
"Os caras entraram no terminal. Quando o carro quebrou no caminho, eles ainda trocaram de ônibus. Pouco tempo depois, anunciaram o assalto. Pelo menos dois estavam armados. Toda hora diziam que ia atirar na gente. Foi assustador"
Passageiro rendido - Barbeiro
Um dos bandidos roubou cerca de R$ 50 do caixa do ônibus. Enquanto isso, um saqueava os passageiros e outro apontava uma arma para as vítimas. Os criminosos roubaram uma mochila com celular, secador, touca térmica, dinheiro e documentos do barbeiro. Além dele, eles também roubaram o celular de outros três passageiros.
Eles mandaram o motorista parar o ônibus, mas ele não estava ouvindo. Muito nervoso, um deles gritou para o comparsa atirar na cabeça do motorista. Graças a Deus ele parou e teve um livramento. Acho que estavam dispostos a atirar mesmo, desabafou.
Depois que os bandidos fugiram, o motorista seguiu com os passageiros para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Nenhum suspeito foi preso. O crime foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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