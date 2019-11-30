Bandidos armados assaltam passageiros de Transcol em Cariacica

Bandidos armados assaltam Transcol em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Três bandidos armados renderam oito passageiros durante um assalto a um Transcol que faz a linha 797 (Vila Merlo - T. Itacibá). O crime aconteceu quando o veículo passava no bairro Planeta, em Cariacica , às 7h50 deste sábado (30). Um casal com uma filha de 1 ano de idade eram três das vítimas.

O casal, formado por um barbeiro de 22 anos, e uma dona de casa, de 19 anos, seguia para a casa da mãe do jovem. A bebê estava no colo da mãe. Segundo os passageiros, os três criminosos entraram no ônibus no Terminal de Itacibá. No meio do caminho, o coletivo quebrou e os bandidos aguardaram a chegada de um novo transporte.

"Os caras entraram no terminal. Quando o carro quebrou no caminho, eles ainda trocaram de ônibus. Pouco tempo depois, anunciaram o assalto. Pelo menos dois estavam armados. Toda hora diziam que ia atirar na gente. Foi assustador" Passageiro rendido - Barbeiro

Um dos bandidos roubou cerca de R$ 50 do caixa do ônibus. Enquanto isso, um saqueava os passageiros e outro apontava uma arma para as vítimas. Os criminosos roubaram uma mochila com celular, secador, touca térmica, dinheiro e documentos do barbeiro. Além dele, eles também roubaram o celular de outros três passageiros.

Eles mandaram o motorista parar o ônibus, mas ele não estava ouvindo. Muito nervoso, um deles gritou para o comparsa atirar na cabeça do motorista. Graças a Deus ele parou e teve um livramento. Acho que estavam dispostos a atirar mesmo, desabafou.