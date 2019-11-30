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Vingança

Jovem é agredido por três homens na saída de boate em Vila Velha

Vítima trabalhava como vendedor em frente ao estabelecimento. Quando decidiu ir embora, foi atacado com um golpe na cabeça  e depois agredido pelos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 11:46

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 11:46

Um jovem de 28 anos foi agredido por três homens na saída de uma boate no bairro Itapoã, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (30). Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar.
Jovem é agredido por três homens na saída de boate em Vila Velha
O jovem contou que, momentos antes da agressão, trabalhava como vendedor em frente ao estabelecimento. Quando decidiu ir embora, foi atacado com um golpe na cabeça. "Me pegaram pelas costas. Eu lembro que caí e bati a cabeça no poste. Tentei me defender, mas depois chegaram mais dois e começaram a me bater. Só sei que a polícia chegou e conseguiu prender um deles", explica a vítima.
Jovem de 28 anos foi  bateu com a cabeça em um poste Crédito: Isaac Ribeiro
O vendedor disse que trabalhou como motorista de aplicativo por dois anos. Em maio, foi acionado por um dos suspeitos da agressão até um bar do bairro Alecrim, em Vila Velha. "Quando cheguei no bar, dois passageiros entraram no carro e começaram a brigar. Um deles saiu do veículo e quebrou uma garrafa de cerveja na lataria do carro, acho que queria acertar o amigo", avalia.
A confusão resultou em um prejuízo de R$ 500 para o motorista. Ele reclamou com os seguranças do estabelecimento. Depois de uma discussão entre os envolvidos, o cliente concordou em pagar a quantia. "Acho que me reconheceram na saída da boate e resolveram me atacar. Não arrumo confusão com ninguém. Eu estava trabalhando e fui alvo. Por causa da violência, não trabalho mais como Uber, mas não posso deixar de ser vendedor. Tenho família para cuidar", comenta.
Marcas da agressão em braço de jovem de 28 anos Crédito: Isaac Ribeiro
Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O homem preso está na Delegacia Regional, em Vila Velha.

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