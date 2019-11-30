Uma motociclista morreu atropelada por um ônibus na Rodovia Carlos Lindenberg , em Cobilândia, em Vila Velha . Segundo informações dos familiares, ela tentou desviar de um buraco, caiu e foi atropelada pelo coletivo. O acidente aconteceu por volta das 19h desta sexta-feira (29).

Carla Alexandrina Rizzo dos Santos, 26 anos, morreu atropelada por ônibus na Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Foto cedida pela família

A vítima é Carla Alexandrina Rizzo dos Santos, de 26 anos. Ela trabalhava como auxiliar administrativo em um Centro de Formação de Condutores e morava com o padrasto, o taxista Luiz Gomes, de 55 anos, no Ibes. Ele disse que a enteada chegou do trabalho, em Itaparica, tomou banho e saiu com a moto.

Your browser does not support the audio element. Mulher cai de moto e morre atropelada por ônibus em Vila Velha

"Ela saiu com a moto para a casa do namorado, em Cariacica. Soube que ela freou em cima de um buraco na Lindenberg, caiu e foi atropelada por um ônibus. Ela morreu na hora, coitada" Luiz Gomes - Padrasto da vítima

O corpo da jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Além do padrasto de Carla, também estiveram no DML, a mãe dela, a vendedora Mônica dos Santos Rizzo, os irmãos e o noivo. Visivelmente abalada, Mônica disse que não morava com a filha. Ela ficou sabendo do acidente por telefone.

"Eu tinha acabado de ler a Bíblia quando me ligaram para me dar essa notícia. A gente se via pouco, mas quando tínhamos contato, eu falava 'Carla, olha essa moto. Cuidado, minha filha...'" Mônica dos Santos Rizzo - Mãe da vítima

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informa que a Guarda Municipal deu o primeiro apoio ao acidente, identificando a vítima, acionando o Samu e sinalizando a via. A vítima era uma mulher que guiava uma moto PCX. Ela derrapou na areia da pista e foi atropelada por um ônibus Transcol. A PM e Batalhão de Trânsito da PM assumiram a ocorrência. A Prefeitura informa ainda que a operação tapa buraco é realizada pela Secretaria de Obras, durante todo o ano, seguindo um cronograma, de acordo com a necessidade de cada região e em atendimento às demandas da população registradas no 162.

O QUE DIZ A GV BUS