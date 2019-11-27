Carro vai parar embaixo de ônibus após acidente na orla de Vila Velha

Acidente na Orla de Itaparica: carro colidiu com ônibus Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha

Um acidente chamou atenção de quem passava pela orla de Itaparica , em Vila Velha , por volta das 7h30 desta quarta-feira (27): a frente de um carro foi parar embaixo de um ônibus após o veículo colidir com o coletivo. A colisão aconteceu no sentido Praia da Costa, próximo ao cruzamento com a rua Itaipava.

Quando os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha chegaram ao trecho do acidente, o motorista do carro, um Fiat Uno, já tinha deixado o local. Testemunhas disseram para a guarda que ele estava com ferimentos na testa. De acordo com a Guarda, o ônibus estava estacionado e vazio quando foi atingido pelo carro.

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Não há informações de outros feridos. Segundo a Guarda, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não precisou ser acionado. O trânsito no trecho já foi liberado.

A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (27) Crédito: Viviane Belo Baldi

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