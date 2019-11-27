Carro vai parar embaixo de ônibus após acidente na orla de Vila Velha

Um acidente chamou atenção de quem passava pela orla de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 7h30 desta quarta-feira (27): a frente de um carro foi parar embaixo de um ônibus após o veículo colidir com o coletivo. A colisão aconteceu no sentido Praia da Costa, próximo ao cruzamento com a rua Itaipava.
Quando os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha chegaram ao trecho do acidente, o motorista do carro, um Fiat Uno, já tinha deixado o local. Testemunhas disseram para a guarda que ele estava com ferimentos na testa. De acordo com a Guarda, o ônibus estava estacionado e vazio quando foi atingido pelo carro.
Não há informações de outros feridos. Segundo a Guarda, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não precisou ser acionado. O trânsito no trecho já foi liberado.
OUTRO LADO
O ônibus pertence a uma empresa de internet, a Loga. Em nota, ela informou que o veículo estava estacionado na Orla de Itaparica quando foi atingido pelo carro. Representantes estiveram no local e o coletivo será encaminhado à uma oficina para reparos.