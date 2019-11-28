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Jardim Botânico

Vigilante morre ao perder controle de carro e cair em valão em Cariacica

O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta quinta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 09:37

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 09:37

Vigilante morre ao perder controle de carro e cair em valão em Cariacica
O vigilante Gilvando Almeida Santos, de 37 anos, morreu após perder o controle de um veículo Fiat Siena e cair em um valão na Rua Principal, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta quinta-feira (28). Familiares que estão no local disseram que a vítima estava de folga e morava no bairro Itapemirim.
O motorista Evaldo de Araújo, 46 anos, contou que chegou no bairro cerca de 30 minutos após o acidente.
Carro capotou dentro do valão em Cariacica (28/11/2019) Crédito: Ricardo Medeiros
"Quando eu cheguei, encontrei o carro com as rodas para cima. Eu queria entrar no valão e tirar o cara, mas disseram que era melhor esperar os bombeiros. Eles chegaram rápido e retiraram o carro do canal", disse Evaldo

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