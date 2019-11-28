Vigilante morre ao perder controle de carro e cair em valão em Cariacica

O motorista Evaldo de Araújo, 46 anos, contou que chegou no bairro cerca de 30 minutos após o acidente.

"Quando eu cheguei, encontrei o carro com as rodas para cima. Eu queria entrar no valão e tirar o cara, mas disseram que era melhor esperar os bombeiros. Eles chegaram rápido e retiraram o carro do canal", disse Evaldo