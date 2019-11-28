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Morro do Alagoano

Mulher é executada a tiros em bar de Vitória

Joyce de Oliveira Supertino, de 38 anos, foi assassinada com sete tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 08:49

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 08:49

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi executada a tiros em um bar da Escadaria Valério Martins da Cruz, no bairro Alagoano, em Vitória, na noite desta quarta-feira (27). De acordo com a polícia, Joyce de Oliveira Supertino, de 38 anos, conversava com amigos na porta do estabelecimento quando um homem armado chegou ao local. Segundo as testemunhas, o criminoso chegou atirando na direção de Joyce.

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Após o primeiro ataque, a mulher correu para o interior do bar e tentou se esconder atrás do balcão. No entanto, ela foi alcançada e acabou atingida por sete tiros. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM).
Joyce de Oliveira foi morta com sete tiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A polícia informou que as pessoas que estavam no bar ficaram com muito medo, disseram que não souberam dizer se era apenas um suspeito ou se ele chegou com outras pessoas para cometer o crime. Joice deixa sete filhos e dois netos. Segundo a família, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas, chegou a ficar presa por cinco anos. Há dois tinha deixado a prisão e estava fazendo bicos como faxineira.
Com informações do G1 ES

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