Mulher é executada a tiros em bar de Vitória

Após o primeiro ataque, a mulher correu para o interior do bar e tentou se esconder atrás do balcão. No entanto, ela foi alcançada e acabou atingida por sete tiros. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM).

A polícia informou que as pessoas que estavam no bar ficaram com muito medo, disseram que não souberam dizer se era apenas um suspeito ou se ele chegou com outras pessoas para cometer o crime. Joice deixa sete filhos e dois netos. Segundo a família, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas, chegou a ficar presa por cinco anos. Há dois tinha deixado a prisão e estava fazendo bicos como faxineira.