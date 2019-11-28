Bombas vazias

Começa a faltar gasolina em postos da Grande Vitória

Um estabelecimento em Vila Velha passou a quarta-feira (27) fechado; desabastecimento é reflexo de um navio que não consegue atracar no Porto de Tubarão
Redação de A Gazeta

27 nov 2019 às 22:54

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 22:54

Posto Moby Dick, na Praia da Costa, passou a quarta-feira (27) fechado Crédito: Larissa Avilez
Enfrentando problemas no abastecimento por causa de um navio que não consegue atracar no Porto de Tubarão, alguns postos da Grande Vitória já estavam sem gasolina no início da noite desta quarta-feira (27). O problema afeta diretamente os estabelecimentos da bandeira BR.
Para verificar o reflexo deste atraso no abastecimento, A Gazeta fez um giro por postos da distribuidora na região metropolitana e encontrou dois que já sofriam com bombas de gasolina vazias. Um passou o dia completamente fechado, e outro só tinha etanol para oferecer aos motoristas que precisavam abastecer os veículos.
A situação mais crítica é a enfrentada pelo posto Moby Dick, na Praia da Costa, em Vila Velha. Apesar do letreiro luminoso, que ainda anunciava o litro da gasolina comum a R$ 4,49, cones laranjas nas vagas ao lado das bombas mostravam que não era possível abastecer por lá.
"Nós só trabalhamos com gasolina e, desde ontem (26), estamos sem. Em média, vendemos 8 mil litros do combustível por dia; mas, hoje, não atendemos ninguém", disse o frentista Jair Paulo Oliveira, que foi o único trabalhador que ficou no local durante a noite, enquanto os outros cinco colegas foram dispensados pelo gerente.
Já em Vitória, na rota de muitos capixabas que passam diariamente na Avenida Saturnino de Brito, o posto Escola, na Praia do Canto, só tinha etanol. "Ontem (26) teve um caminhão tanque que trouxe gasolina de outro posto nosso, mas ela acabou agora à noite", contou o técnico em lubrificação Wesley Santos.

MOTORISTAS PEGOS DE SURPRESA

Enquanto a reportagem de A Gazeta esteve no posto em Vila Velha, dois motoristas passaram pelo local, com o intuito de abastecer o carro. Infelizmente, ambos saíram sem conseguir. Em entrevista, um deles, que preferiu não se identificar, afirmou que soube do problema há pouco tempo e que saiu para ver se conseguia abastecer. Caso na segunda tentativa ele não tivesse sucesso, iria voltar para a casa com o carro na reserva.

Veja Também

Protesto de petroleiros vai deixar gasolina mais barata em Linhares

Petrobras eleva preço da gasolina em 4% na refinaria

