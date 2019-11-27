Navio não atraca e já falta gasolina nos postos, diz sindicato

Posto de gasolina Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Começou a faltar gasolina nas bombas do Estado . Os postos capixabas, principalmente da bandeira BR, vêm sofrendo problemas com desabastecimento nos últimos dias. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista dos Postos de Combustíveis do Espírito Santo (Sindipostos), um navio com combustível chegou no último dia 15, mas ainda não conseguiu atracar para descarregar por causa das condições de maré.

Em um posto da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por exemplo, um funcionário relatou que a unidade não recebe combustível desde a última sexta-feira (22) e o combustível que tinha acabou. Segundo ele, para continuar funcionando, o dono do posto teve que alugar um caminhão para trazer gasolina do Rio de Janeiro e que, provavelmente, vai gerar aumento no litro do combustível devido ao preço do frete.

Ainda segundo o Sindipostos , a situação foi agravada por problemas de desabastecimento por parte da própria BR. A empresa está em falta do produto anidro, que faz parte da composição da gasolina comum. Há a previsão de chegada de produto por via ferroviária na próxima sexta-feira (29) e do navio atracar no mesmo dia.

O sindicato ainda explicou que há o registro de posto de gasolina que não recebe combustíveis há seis dias. "Situações como esta causam enormes prejuízos aos postos, que vêm reclamando com frequência da falta de um plano de contingência da BR Distribuidora para apresentar soluções rápidas e eficientes", disse o sindicato em nota.

Nas últimas semanas a Petrobras anunciou dois reajustes consecutivos no preço da gasolina na refinaria. No último dia 19, a empresa aumentou R$ 0,04 e nesta quarta-feira (27) um ajuste de R$ 0,07. Ou seja, em menos de 10 dias, R$ 0,13 de acréscimo.

A reportagem entrou em contato com a BR Distribuidora que informou que pode ter ocorrido problema pontual no ressuprimento de alguns postos de serviço com sua bandeira no Estado. Tal problema foi devido ao atraso na chegada de combustível por via marítima. "Entretanto, a empresa já vem transferindo volumes de pólos alternativos, por via rodoviária e ferroviária, até a programação de entregas ser totalmente normalizada", afirmou a empresa por meio de nota.

A Gazeta também procurou a Petrobras e aguarda o retorno da mesma.

NOTA DA BR DISTRIBUIDORA NA ÍNTEGRA