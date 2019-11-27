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Desconto no combustível

Protesto de petroleiros vai deixar gasolina mais barata em Linhares

Descontos serão bancados pelos Petroleiros. O objetivo é mostrar qual seria o preço justo a ser pago pelo combustível no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 14:47

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 14:47

Desconto pode provocar correria à posto de combustível em Linhares, ES Crédito: Divulgação
Um movimento organizado pelo Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES), vai deixar o combustível mais barato em Linhares, no Norte do ES, nesta quarta-feira (27). A ação tem início às 16h e faz parte do movimento Combustível a Preço Justo.

MOTIVO

De acordo com Sindipetro os descontos serão bancados pelos Petroleiros para mostrar aos consumidores qual seria o preço justo a ser pago pelo combustível no país. A entidade afirmou que a atual política de preços imposta pelo Governo aumentou impostos, além de proibir a Petrobras de vender combustível mais barato para beneficiar a importação e, assim, seguir os preços internacionais.

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Os 100 primeiros veículos que chegarem ao Posto Ouro Negro, que fica às margens da BR-101, no Bairro Colina, vão ter desconto de R$ 2,00 por litro da gasolina e R$ 1,00, por litro do diesel.
Segundo o Sindicato, o abastecimento será limitado à 20 litros de gasolina e 40 litros do diesel por veículo. A única exigência, é que o valor seja pago à vista.
A mesma ação vai ser realizada na próxima sexta-feira (29), em São Mateus, também no Norte do ES. O Movimento acontece em postos com bandeira Petrobras.

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