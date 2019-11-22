Linhares recolhe 29 quilos de óleo nas praias em apenas um dia

Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em Pontal do Ipiranga, Linhares Crédito: Eduardo Dias

O monitoramento da presença de óleo das praias de Linhares , no Norte do Estado, continua trazendo más notícias: foram 29,2 quilos de fragmentos do óleo recolhidos somente nesta quarta-feira (20) pelas equipes de limpeza do balneário.

Desde que o óleo que se espalha pelo litoral brasileiro chegou ao balneário de Linhares, em 9 de novembro, já foram recolhidos um total de 276 quilos de material oleado das praias, segundo a prefeitura. Nesta quinta-feira (21), o Comitê de Crise da mancha de óleo, divulgou os dados fechados até dia 20.

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Os fragmentos foram recolhidos nas praias de Degredo (10,2 kg), Cacimbas (10 kg) e Monsarás (9 Kg). De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e membro do Sistema de Comando em Operações (SCO), Fabrício Borghi Folli, as equipes do Exército Brasileiro continuam atuando nas praias de Degredo, Cacimbas e Povoação, com auxílio da prefeitura.

Os resídios recolhidos das praias linharenses está sendo armazenado em tambores, segundo a prefeitura. A destinação final do óleo será definida pelo governo do Estado em alinhamento com os órgãos federais.

Por meio de nota à imprensa, a Prefeitura de Linhares solicita à população que, caso encontre resquícios de óleo nas praias do município, acione o Comitê de Crise pelo telefone 153.

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Até o momento, sete praias do litoral de Linhares já registraram a presença de óleo, sendo elas: Pontal do Ipiranga , Regência, Povoação, Degredo, Cacimbas, Monsarás e a Reserva de Comboios.

O número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo no País continua aumentando e chegou a 695, segundo balanço divulgado na quarta-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, ao menos 117 municípios de todos os nove Estados do Nordeste e mais o Espírito Santo foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde o dia 30 de agosto.