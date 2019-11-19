Óleo encontrado em Vila Velha e Serra é o mesmo do Nordeste, diz Marinha
Após coletar amostras de óleo em praias da Grande Vitória, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que o material encontrado em praias de Vila Velha e Serra é o mesmo que apareceu em larga escala nas praias do Nordeste brasileiro. A confirmação foi divulgada na manhã desta terça-feira (19).
Segundo a Marinha, as análises coletadas em Jacaraípe, na Serra, no dia 15 de novembro, e na Praia de Interlagos, em Vila Velha, no dia 16, são de óleo que combinam com o encontrado em larga escala pelo litoral nordestino.
Até a última segunda-feira (18), os pequenos fragmentos de óleo já haviam sido encontrados em praias de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Vitória e Vila Velha. Em Fundão, mais especificamente na foz do Rio Preto e na Enseada das Garças, moradores relataram ter encontrado óleo no local, mas não houve confirmação oficial até o momento.
O número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo chegou a 643, segundo balanço divulgado no domingo, 17, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, ao menos 116 municípios de todos os nove Estados do Nordeste e do Espírito Santo foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde 30 de agosto.