Óleo encontrado em Vila Velha e Serra é o mesmo do Nordeste, diz Marinha

Após coletar amostras de óleo em praias da Grande Vitória, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que o material encontrado em praias de Vila Velha e Serra é o mesmo que apareceu em larga escala nas praias do Nordeste brasileiro. A confirmação foi divulgada na manhã desta terça-feira (19).

O número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo chegou a 643, segundo balanço divulgado no domingo, 17, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, ao menos 116 municípios de todos os nove Estados do Nordeste e do Espírito Santo foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde 30 de agosto.