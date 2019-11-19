Fragmentos de óleo voltam a ser encontrados em praias de Aracruz

Pedaços de óleo que percorre o mar vindos do Nordeste do Brasil foram encontrados novamente em quatro praias de Aracruz nesta segunda-feira (18). No monitoramento realizado por funcionários da Prefeitura de Aracruz foram encontrados resíduos nas praias da Barra do Sahy, Putiri, Mar Azul e Coqueiral, sendo nesta última detectado pela primeira vez.
A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), tem mantido o monitoramento contínuo do balneário durante todo o dia, acompanhado de uma equipe do Exército.
De acordo com o relatório de monitoramento da prefeitura, os fragmentos suspeitos eram pequenos, com tamanho que variavam de 1 a 4 centímetros de comprimento, e foram encaminhados para análise. O município permanece em alerta e o trabalho de monitoramento e coleta continua ao longo da semana.
Desde a última quinta-feira, a lista de praias de Aracruz onde foram encontrados resídios suspeitos chegava a 10, variando agora no início da semana: Barra do Sahy, Praia dos Quinze, Praia de Putiri, Mar Azul, Sauê, Praia dos Padres, Praia de Coqueiral, Praia da Baleia, Praia Formosa e Praia Rio Preto.
Em Conceição da Barra, a gestão municipal terminou de instalar barreiras de contenção na foz do Rio Itaúnas. As intervenções vinham sendo realizadas desde sábado e foram concluídas nesta segunda-feira.