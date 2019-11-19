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Poluição no mar

Fragmentos de óleo voltam a ser encontrados em praias de Aracruz

As buscas foram feitas nesta segunda-feira (18) por  funcionários da prefeitura e material foi encontrado em mais quatro pontos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 06:00

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 06:00

Fragmento de óleo encontrado na Praia da Barra do Sahy, em Aracruz Crédito: Prefeitura Aracruz
Pedaços de óleo que percorre o mar vindos do Nordeste do Brasil foram encontrados novamente em quatro praias de Aracruz nesta segunda-feira (18).   No monitoramento realizado por funcionários da Prefeitura de Aracruz  foram encontrados resíduos nas praias da Barra do Sahy,  Putiri, Mar Azul e Coqueiral, sendo nesta última detectado pela primeira vez. 
A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), tem mantido o monitoramento contínuo do balneário durante todo o dia, acompanhado de uma equipe do Exército. 
De acordo com o relatório de monitoramento da prefeitura,  os  fragmentos suspeitos eram pequenos, com tamanho que variavam de  1 a 4 centímetros de comprimento, e foram encaminhados para análise.  O município permanece em alerta e o trabalho de monitoramento e coleta continua ao longo da semana.
Desde a última quinta-feira, a lista de praias de Aracruz onde foram encontrados resídios suspeitos chegava a 10, variando agora no início da semana: Barra do Sahy, Praia dos Quinze, Praia de Putiri, Mar Azul, Sauê, Praia dos Padres, Praia de Coqueiral, Praia da Baleia, Praia Formosa e Praia Rio Preto.
Em Fundão, Serra e Vitória também foram recolhidos fragmentos suspeitos na última sexta-feira (15), porém, a Marinha ainda não apresentou o resultado das análises. Todos os municípios mantêm acompanhamento e não tiveram outros registros. 
Em Conceição da Barra, a gestão municipal terminou de instalar barreiras de contenção na foz do Rio Itaúnas. As intervenções vinham sendo realizadas desde sábado e foram concluídas nesta segunda-feira. 

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