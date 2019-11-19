Fragmentos de óleo voltam a ser encontrados em praias de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), tem mantido o monitoramento contínuo do balneário durante todo o dia, acompanhado de uma equipe do Exército.

De acordo com o relatório de monitoramento da prefeitura, os fragmentos suspeitos eram pequenos, com tamanho que variavam de 1 a 4 centímetros de comprimento, e foram encaminhados para análise. O município permanece em alerta e o trabalho de monitoramento e coleta continua ao longo da semana.