Mulher acha indício de óleo em praia de Fundão após pisar em fragmento

Três moradores encontraram fragmentos de material de cor preta em praias de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, nesta sexta-feira (15). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, será feita uma análise para saber se é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado.
Em um dos casos, uma moradora identificou os fragmentos após pisar na areia da praia de Enseada das Garças. "Ela pisou em uma mancha, ficou com duas pelotinhas no pé e recolhemos esse material", explicou o subsecretário de Meio Ambiente de Fundão, Renato Curto Armini. Além de Enseada das Garças, os indícios também foram recolhidos na foz do Rio Preto.
As amostras foram enviadas para análise da Marinha do Brasil, que também analisa possíveis indícios de óleo na Praia de Camburi. Neste sábado, marinheiros fazem uma varredura em praias da Grande Vitória em busca de vestígios.
Segundo Armini, foram encaminhadas 30 gramas de fragmentos encontradas na foz do Rio Preto e outras 50 gramas da Enseada das Garças. Próximo ao Rio Preto, os fragmentos foram encontrados por um surfista.
VISTORIA EM PRAIA GRANDE
Na Praia Grande, maior do município, ainda não foi encontrado nenhum vestígio de óleo. De acordo com o subsecretário, vistorias estão sendo feitas na localidade.
"A gente tem sete praias aqui. Seis são da Área de Proteção Ambiental da Costa das Algas, que tem gestão federal do ICMBio, e a maior, que é a Praia Grande, que tem gestão do município. Nela até agora não foi encontrado nada, mas estão fazendo o monitoramento pela Defesa Civil, guarda-vidas e também com ajuda de voluntários. E nas demais o monitoramento está sendo feito pelo ICMBio", explicou Renato Curto Armini.