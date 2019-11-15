Barra Nova, no litoral de São Mateus Crédito: Junior Eler/Secom

De acordo com o boletim diário de monitoramento, emitido pela comissão especial da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) de São Mateus, as placas de óleo encontradas nos manguezais são maiores que as retiradas da costa e equipes especializadas e de voluntários trabalharão na limpeza durante este feriado.

Veja Também Óleo atinge local de desova de tartarugas em Linhares

Típicos de áreas litorâneas, os mangues são biomas de fundamental importância para a manutenção de outros ecossistemas, principalmente o marinho. A mistura entre água doce e salgada proporciona ambiente ideal para a reprodução de diversas espécies, como peixes, crustáceos e moluscos.

MARÉ IMPEDE FECHAMENTO DE BARRA NOVA

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, o município tem lutado para realizar o fechamento da foz de Barra Nova desde o dia 7 de novembro , quando foram encontrados os primeiros fragmentos de óleo na região. Porém, a força da maré alta impediu que o trabalho fosse bem-sucedido e, por orientação do Ibama, foi temporariamente suspenso.

Your browser does not support the audio element. Óleo atinge manguezal no estuário de Barra Nova, em São Mateus

A medida acontece em decorrência de um fenômeno chamado sizígia, que torna a amplitude das marés maior, devido à influência acentuada das gravidades lunar e solar sobre a Terra. Quando finalizado, o maquinário deve retomar o fechamento. O Ibama e a Marinha têm tentado colocar redes de contenção na foz de Barra Nova.

Veja Também Chega a 10 o número de praias de Aracruz com fragmentos de óleo

A PROPAGAÇÃO DO ÓLEO

Conforme informado também pelo boletim, a tendência é de que o óleo se desloque para o Sul em de modo mais afastado do litoral, podendo ocorrer pequenas quantidades em forma de partículas na linha da costa. A identificação desta dinâmica é resultado de um estudo da Ufes, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e uma empresa holandesa do ramo de petróleo.

A Gazeta ainda aguarda retorno do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), da Marinha e do Ibama, a respeito da chegada do óleo aos manguezais. Questionamentos sobre a quantidade e o tamanho dos fragmentos também foram enviados à comissão da Ufes, que retornou dizendo apenas que as informações estarão no boletim desta sexta-feira (15).