Barra Nova, no litoral de São Mateus Crédito: Junior Eler/Secom

Your browser does not support the audio element. São Mateus pode fechar foz de Barra Nova e de Barra Seca para conter óleo

São Mateus e de Conceição da Barra, no Como medida preventiva contra os avanços das manchas de óleo que atingiram diversas praias do Nordeste do País, as Prefeituras dee de Conceição da Barra, no Norte do Estado, anunciaram que estão preparadas para fazer o fechamento das fozes de seus rios caso as manchas cheguem ao Espírito Santo.

Em um primeiro momento, São Mateus havia informado que começaria o fechamento de Barra Nova e de Barra Seca já na manhã desta sexta-feira (08). No entanto, houve uma mudança de ventos e, por conta disso, foi decidido que as bocas dos rios continuarão abertas. Mesmo assim, todo o maquinário será deixado no local para que as fozes sejam fechadas caso da substância atinja o município.

Segundo a Prefeitura de São Mateus, a contenção serve para proteger os rios e manguezais da cidade. Todo o maquinário já foi disponibilizado e está no local.

Se necessário, o fechamento provisório será feito pelo município, seguindo as normas acordadas com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A medida deve amenizar os impactos ambientais caso o óleo chegue ao litoral de São Mateus.

Em nota, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, afirmou que São Mateus está preparado caso as manchas atinjam suas praias. E que uma das preocupações é com as famílias que dependem da pesca e com os comerciantes que dependem do turismo.

CONCEIÇÃO DA BARRA

Em Conceição da Barra , as fozes do Rio Itaúnas e do Rio Cricaré também serão fechadas. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Tebaldi, ainda não há previsão de quando o fechamento será realizado, mas as redes de contenção já são preparadas.

Nesta sexta-feira começamos um trabalho preparativo de um sistema de proteção dos estuários do Rio Itaúnas e do Rio Cricaré. Estamos confiantes de que não vai chegar resíduo de óleo no nosso município. Eventualmente, se chegar, estamos preparados, destacou.

Tebaldi disse, ainda, que o município está organizado para fazer toda a atividade organizada de limpeza das praias.