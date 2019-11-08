São Mateus pode fechar foz de Barra Nova e de Barra Seca para conter óleo
Como medida preventiva contra os avanços das manchas de óleo que atingiram diversas praias do Nordeste do País, as Prefeituras de São Mateus e de Conceição da Barra, no Norte do Estado, anunciaram que estão preparadas para fazer o fechamento das fozes de seus rios caso as manchas cheguem ao Espírito Santo.
Em um primeiro momento, São Mateus havia informado que começaria o fechamento de Barra Nova e de Barra Seca já na manhã desta sexta-feira (08). No entanto, houve uma mudança de ventos e, por conta disso, foi decidido que as bocas dos rios continuarão abertas. Mesmo assim, todo o maquinário será deixado no local para que as fozes sejam fechadas caso da substância atinja o município.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, a contenção serve para proteger os rios e manguezais da cidade. Todo o maquinário já foi disponibilizado e está no local.
Se necessário, o fechamento provisório será feito pelo município, seguindo as normas acordadas com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A medida deve amenizar os impactos ambientais caso o óleo chegue ao litoral de São Mateus.
Em nota, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, afirmou que São Mateus está preparado caso as manchas atinjam suas praias. E que uma das preocupações é com as famílias que dependem da pesca e com os comerciantes que dependem do turismo.
CONCEIÇÃO DA BARRA
Em Conceição da Barra, as fozes do Rio Itaúnas e do Rio Cricaré também serão fechadas. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Tebaldi, ainda não há previsão de quando o fechamento será realizado, mas as redes de contenção já são preparadas.
Nesta sexta-feira começamos um trabalho preparativo de um sistema de proteção dos estuários do Rio Itaúnas e do Rio Cricaré. Estamos confiantes de que não vai chegar resíduo de óleo no nosso município. Eventualmente, se chegar, estamos preparados, destacou.
Tebaldi disse, ainda, que o município está organizado para fazer toda a atividade organizada de limpeza das praias.
Os militares da Marinha estão à disposição na nossa região, para acompanhar em uma eventual necessidade. Eles estão acompanhando o monitoramento, a equipe do Iema também está participando conosco. Se Deus quiser, não vai chegar resíduo em nosso território. Venham para Conceição da Barra, para aproveitar as praias, a água está limpa, garantiu o secretário.