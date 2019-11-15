Chega a 10 o número de praias de Aracruz com fragmentos de óleo

Entre a quarta-feira (13) e esta quinta-feira (14), a equipe ambiental de Aracruz retirou fragmentos das substância das seguintes praias: Barra do Sahy, Putiri, Praia do Curral (Santa Cruz), Praia da Biologia, Praia Formosa, Praia do Sauê, Mar Azul, Santa Marta, Baleia e Praia dos Padres.
Fragmentos de óleo recolhidos em dez praias de Aracruz
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, ainda não é possível afirmar se o material recolhido é o mesmo óleo que atingiu o Nordeste do país. Por enquanto permanecemos em estado de alerta e nossas equipes vão continuar o trabalho de monitoramento e coleta durante o feriado e final de semana, disse.
O Comando da Marinha também foi acionado pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Nesta quinta-feira (14), 30 militares fizeram o reconhecimento do território junto com os servidores municipais e, a partir desta sexta-feira (15), o grupo também vai integrar a equipe de monitoramento das praias do município.
Segundo a prefeitura, quem encontrar fragmentos suspeitos em praias de Aracruz não deve tocar ou coletar o material. A orientação é acionar imediatamente a prefeitura para que seja feito o recolhimento de forma segura. O contato para as denúncias é o celular 99830-9142.