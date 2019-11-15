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Óleo nas praias

Chega a 10 o número de praias de Aracruz com fragmentos de óleo

O material foi enviado para análise e,  segundo a prefeitura, ainda não é possível afirmar se o material recolhido é o mesmo que atingiu o Nordeste do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:44

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:44

Já chega a 10 o número de praias de Aracruz em que foram encontrados fragmentos de óleo. O material recolhido possui entre um a quatro centímetros, e foi encaminhado à Marinha para análise, segundo informou a prefeitura da cidade.
Entre a quarta-feira (13) e esta quinta-feira (14), a equipe ambiental de Aracruz retirou fragmentos das substância das seguintes praias: Barra do Sahy, Putiri, Praia do Curral (Santa Cruz), Praia da Biologia, Praia Formosa, Praia do Sauê, Mar Azul, Santa Marta, Baleia e Praia dos Padres.
Fragmentos de óleo recolhidos em dez praias de Aracruz
Barra do Sahy, em Aracruz: equipe ambiental tirou fragmentos de óleo da praia Crédito: Gilmar Favero Gaburro/ Foto do leitor
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, ainda não é possível afirmar se o material recolhido é o mesmo óleo que atingiu o Nordeste do país. Por enquanto permanecemos em estado de alerta e nossas equipes vão continuar o trabalho de monitoramento e coleta durante o feriado e final de semana, disse.
O Comando da Marinha também foi acionado pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Nesta quinta-feira (14), 30 militares fizeram o reconhecimento do território junto com os servidores municipais e, a partir desta sexta-feira (15), o grupo também vai integrar a equipe de monitoramento das praias do município.

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Segundo a prefeitura, quem encontrar fragmentos suspeitos em praias de Aracruz não deve tocar ou coletar o material. A orientação é acionar imediatamente a prefeitura para que seja feito o recolhimento de forma segura. O contato para as denúncias é o celular 99830-9142.

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