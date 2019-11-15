Chega a 10 o número de praias de Aracruz com fragmentos de óleo

Já chega a 10 o número de praias de Aracruz em que foram encontrados fragmentos de óleo. O material recolhido possui entre um a quatro centímetros, e foi encaminhado à Marinha para análise, segundo informou a prefeitura da cidade.

Entre a quarta-feira (13) e esta quinta-feira (14), a equipe ambiental de Aracruz retirou fragmentos das substância das seguintes praias: Barra do Sahy, Putiri, Praia do Curral (Santa Cruz), Praia da Biologia, Praia Formosa, Praia do Sauê, Mar Azul, Santa Marta, Baleia e Praia dos Padres.

Your browser does not support the audio element. Fragmentos de óleo recolhidos em dez praias de Aracruz

Barra do Sahy, em Aracruz: equipe ambiental tirou fragmentos de óleo da praia Crédito: Gilmar Favero Gaburro/ Foto do leitor

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, ainda não é possível afirmar se o material recolhido é o mesmo óleo que atingiu o Nordeste do país. Por enquanto permanecemos em estado de alerta e nossas equipes vão continuar o trabalho de monitoramento e coleta durante o feriado e final de semana, disse.

O Comando da Marinha também foi acionado pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Nesta quinta-feira (14), 30 militares fizeram o reconhecimento do território junto com os servidores municipais e, a partir desta sexta-feira (15), o grupo também vai integrar a equipe de monitoramento das praias do município.