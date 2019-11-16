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Busca de fragmentos

Marinha faz varredura nas praias da Grande Vitória em busca de óleo

Após supostos fragmentos terem surgido na Praia de Camburi, marinheiros vão concentrar ações no local e na Curva da Jurema em força-tarefa neste sábado. Prefeitura de Vila Velha também realiza vistoria em praias do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 13:39

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 13:39

Fragmento encontrado no final da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução
Marinha do Brasil está realizando uma varredura em praias da Grande Vitória neste sábado (16) na busca de vestígios de óleo que vêm atingindo o Espírito Santo. A ação se dá um dia após supostos fragmentos de óleo serem encontrados na Praia de Camburi, em Vitória
Embora ainda não tenha sido confirmado se o material de cor preta encontrado é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado,  a Marinha informou que designou um novo contingente de marinheiros para a região, em caráter preventivo,  independentemente da confirmação da análise dos fragmentos.
A Gazeta apurou que a ação vai se concentrar nas praias de Camburi e Curva da Jurema e que tão logo "seja recebido o material coletado na região de Camburi será encaminhado para análise."

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Nesta sexta (15), as ações de monitoramento e limpeza da Marinha foram realizadas em toda a extensão Norte do Litoral capixaba e também no município da Serra.
Marinha faz varredura nas praias da Grande Vitória em busca de óleo
A Marinha afirmou ainda que aumentou o contingente de  marinheiros para auxiliar na limpeza das praias de Aracruz e de Serra, em face da progressão do deslocamento dos pequenos fragmentos oleosos em direção ao Sul. 

VISTORIA EM VILA VELHA

Também neste sábado, a Prefeitura de Vila Velha realiza vistoria nas praias do município. A ação é coordenada pelo Comitê Municipal para Acompanhamento e Vigilância do Avanço das Manchas de Óleo. O coordenador do Comitê, coronel Marcelo DIsep, da Defesa Civil Municipal, disse que até o final da manhã nenhum vestígio havia sido encontrado.
"Nós ainda estamos fazendo essa inspeção e até agora nada encontrado. São cerca de 80 pessoas atuando: 40 guarda-vidas, que fazem seu trabalho normal e também inspecionam a linha da maré; 30 garis do serviço de limpeza urbana, que fazem o trabalho normal deles e também observam indícios de óleo, e mais 10 pessoas do comitê.
Vistoria está sendo realizada com ajuda de quadriciclos em praias de Vila Velha Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha
Quadriciclos da Guarda Municipal de Vila Velha estão sendo usados no monitoramento de praias com menor movimentação de pessoas, como a da Barrinha, próximo a Foz do Rio Jucu, e na Praia Grande, próxima a Interlagos. 
"Esse trabalho precisa ser feito de acordo com a maré. Não adianta ficar fazendo vistoria com a maré cheia. Então a gente começa duas horas antes da maré baixar, que é por volta de meio-dia. E quando ela enche de novo, lá para de noite, ela traz mais detritos, mas tem que esperar baixar de novo, só sendo possível no outro dia", explicou o coronel.

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