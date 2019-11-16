Fragmento encontrado no final da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução

Embora ainda não tenha sido confirmado se o material de cor preta encontrado é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado, a Marinha informou que designou um novo contingente de marinheiros para a região, em caráter preventivo, independentemente da confirmação da análise dos fragmentos.

A Gazeta apurou que a ação vai se concentrar nas praias de Camburi e Curva da Jurema e que tão logo "seja recebido o material coletado na região de Camburi será encaminhado para análise."

Nesta sexta (15), as ações de monitoramento e limpeza da Marinha foram realizadas em toda a extensão Norte do Litoral capixaba e também no município da Serra.

Your browser does not support the audio element. Marinha faz varredura nas praias da Grande Vitória em busca de óleo

A Marinha afirmou ainda que aumentou o contingente de marinheiros para auxiliar na limpeza das praias de Aracruz e de Serra, em face da progressão do deslocamento dos pequenos fragmentos oleosos em direção ao Sul.

VISTORIA EM VILA VELHA

Também neste sábado, a Prefeitura de Vila Velha realiza vistoria nas praias do município. A ação é coordenada pelo Comitê Municipal para Acompanhamento e Vigilância do Avanço das Manchas de Óleo. O coordenador do Comitê, coronel Marcelo DIsep, da Defesa Civil Municipal, disse que até o final da manhã nenhum vestígio havia sido encontrado.

"Nós ainda estamos fazendo essa inspeção e até agora nada encontrado. São cerca de 80 pessoas atuando: 40 guarda-vidas, que fazem seu trabalho normal e também inspecionam a linha da maré; 30 garis do serviço de limpeza urbana, que fazem o trabalho normal deles e também observam indícios de óleo, e mais 10 pessoas do comitê.

Vistoria está sendo realizada com ajuda de quadriciclos em praias de Vila Velha Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Quadriciclos da Guarda Municipal de Vila Velha estão sendo usados no monitoramento de praias com menor movimentação de pessoas, como a da Barrinha, próximo a Foz do Rio Jucu, e na Praia Grande, próxima a Interlagos.