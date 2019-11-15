Marinha vai analisar fragmentos encontrados na praia de Camburi

A prefeitura de Vitória enviou à Marinha um fragmento de material de cor preta encontrado na Praia de Camburi, na Capital. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) será feita uma análise para saber se é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado.
Rafael Braga, um dos voluntários do Projeto Pegada, afirmou que fazia monitoramento da baía de Vitória para recolher lixo e resgatar animais quando se deparou com o fragmento. Segundo ele, pela textura e pelo cheiro, parece se tratar de óleo.
Por meio de nota, a prefeitura afirmou ainda que mantém contato com técnicos da ICMBio, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Ibama, Marinha e com os municípios costeiros do Estado.
Na última quinta-feira (14), cerca de 400 gramas de fragmentos de óleo foram recolhidos na praia de Jacaraípe, na Serra. O material também foi levado para análise, mas a prefeitura informou que ainda não recebeu retorno.
Em nova vistoria pelo litoral do município nesta sexta-feira (15), foram encontrados outros fragmentos, que foram recolhidos.