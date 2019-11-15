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Óleo

Marinha vai analisar fragmentos encontrados na praia de Camburi

Membros de organização que monitora as praias da Capital encontraram material, que se parece com petróleo, no final da praia, perto de onde há uma mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 20:05

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 20:05

Fragmento encontrado no final da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução
A prefeitura de Vitória enviou à Marinha um fragmento de material de cor preta encontrado na Praia de Camburi, na Capital. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) será feita uma análise para saber se é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado.
Rafael Braga, um dos voluntários do Projeto Pegada, afirmou que fazia monitoramento da baía de Vitória para recolher lixo e resgatar animais quando se deparou com o fragmento. Segundo ele, pela textura e pelo cheiro, parece se tratar de óleo. 
Por meio de nota, a prefeitura afirmou ainda que mantém contato com técnicos da ICMBio, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Ibama, Marinha e com os municípios costeiros do Estado.

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Na última quinta-feira (14), cerca de 400 gramas de fragmentos de óleo foram recolhidos na praia de Jacaraípe, na Serra. O material também foi levado para análise, mas a prefeitura informou que ainda não recebeu retorno.
Em nova vistoria pelo litoral do município nesta sexta-feira (15), foram encontrados outros fragmentos, que foram recolhidos.

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