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Conceição da Barra

Foz do Rio Itaúnas recebe barreiras contra manchas de óleo no mar

Boias de contenção foram instaladas para proteger estuários dos fragmentos. Já no Riacho Doce foi instalada uma barragem provisória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 12:10

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 12:10

Foz do Rio Itaúnas, em Conceição da Barra, recebeu barreiras de contenção para evitar chegada de óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Para evitar a contaminação pelas manchas e fragmentos de óleo que chegaram nas praias do Nordeste brasileiro e do Espírito Santo, foram instaladas barreiras de contenção na foz do Rio Itaúnas, em Conceição da Barra. As intervenções foram feitas neste sábado (16).
De acordo com a Prefeitura de Conceição da Barra, a ação já era prevista no Plano de Ação Emergencial do município e no Plano Nacional de Contingência que está sendo implementado sob a coordenação da Marinha do Brasil. Também já era prevista a proteção dos estuários do Rio Cricaré e do Riacho Doce, onde pescadores temem que óleo agrave tragédia já vivida desde 2015 por causa da lama da mineradora Samarco.
No Riacho Doce foi realizada a instalação de barragem com areia e sacos de ráfia (fibras de palmeiras). Segundo a prefeitura, devido às caraterísticas do curso de água, o dique vem cumprindo os objetivos de proteção.

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Como os Rios Itaúnas e Cricaré apresentam maior área de desembocadura, com diferentes profundidades e vegetação específica, isso exigiu a instalação de uma proteção maior, com as boias de contenção.
Equipes da prefeitura, do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), da Marinha do Brasil, do Ibama e da Ufes, além de voluntários, estão colaborando com as atividades de limpeza e proteção das praias e dos estuários em Conceição da Barra.
De acordo com informações da prefeitura, neste feriadão o monitoramento realizado no litoral barrense indicou que as praias estão limpas e aptas aos banhistas. Mesmo assim, é importante ficar em alerta e caso sejam verificados vestígios de óleo em alguma praia, deve-se manter contato imediato com a Marinha pelo telefone 185.

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