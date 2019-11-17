Foz do Rio Itaúnas recebe barreiras contra manchas de óleo no mar

Foz do Rio Itaúnas, em Conceição da Barra, recebeu barreiras de contenção para evitar chegada de óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

No Riacho Doce foi realizada a instalação de barragem com areia e sacos de ráfia (fibras de palmeiras). Segundo a prefeitura, devido às caraterísticas do curso de água, o dique vem cumprindo os objetivos de proteção.

Como os Rios Itaúnas e Cricaré apresentam maior área de desembocadura, com diferentes profundidades e vegetação específica, isso exigiu a instalação de uma proteção maior, com as boias de contenção.

Equipes da prefeitura, do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), da Marinha do Brasil, do Ibama e da Ufes , além de voluntários, estão colaborando com as atividades de limpeza e proteção das praias e dos estuários em Conceição da Barra.