Foz do Rio Itaúnas recebe barreiras contra manchas de óleo no mar

Para evitar a contaminação pelas manchas e fragmentos de óleo que chegaram nas praias do Nordeste brasileiro e do Espírito Santo, foram instaladas barreiras de contenção na foz do Rio Itaúnas, em Conceição da Barra. As intervenções foram feitas neste sábado (16).
De acordo com a Prefeitura de Conceição da Barra, a ação já era prevista no Plano de Ação Emergencial do município e no Plano Nacional de Contingência que está sendo implementado sob a coordenação da Marinha do Brasil. Também já era prevista a proteção dos estuários do Rio Cricaré e do Riacho Doce, onde pescadores temem que óleo agrave tragédia já vivida desde 2015 por causa da lama da mineradora Samarco.
No Riacho Doce foi realizada a instalação de barragem com areia e sacos de ráfia (fibras de palmeiras). Segundo a prefeitura, devido às caraterísticas do curso de água, o dique vem cumprindo os objetivos de proteção.
Como os Rios Itaúnas e Cricaré apresentam maior área de desembocadura, com diferentes profundidades e vegetação específica, isso exigiu a instalação de uma proteção maior, com as boias de contenção.
Equipes da prefeitura, do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), da Marinha do Brasil, do Ibama e da Ufes, além de voluntários, estão colaborando com as atividades de limpeza e proteção das praias e dos estuários em Conceição da Barra.
De acordo com informações da prefeitura, neste feriadão o monitoramento realizado no litoral barrense indicou que as praias estão limpas e aptas aos banhistas. Mesmo assim, é importante ficar em alerta e caso sejam verificados vestígios de óleo em alguma praia, deve-se manter contato imediato com a Marinha pelo telefone 185.