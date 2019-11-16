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Poluição

Após vistoria, prefeitura de Vila Velha não encontra óleo em praias

Força-tarefa do município percorreu praias neste sábado (16), mas nada foi encontrado nem na areia e nem na água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 18:51

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 18:51

Equipe da prefeitura de Vila Velha faz vistoria em praias do município Crédito: Divulgação / PMVV
prefeitura de Vila Velha realizou operação de monitoramento nas praias do município na manhã deste sábado (16) e não encontrou fragmentos de óleo nem na areia e nem na água. 
A força-tarefa formada por servidores da Defesa Civil municipal contou com o apoio de quadriciclos da Guarda Municipal, além de homens  da equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e guarda-vidas.
Equipe da prefeitura de Vila Velha faz vistoria em praias do município Crédito: Divulgação / PMVV
Ao todo, 80 homens percorreram a Praia da Barrinha (trecho do Dunas Motel à foz do Rio Jucu) e a Praia Grande (trecho Praia dos Recifes até Interlagos).  A prefeitura informou que não foram encontrados vestígios de óleo pela equipe, também não foi registrado acionamento de populares. 
O coordenador do Comitê, Cel Marcelo DIsep, da Defesa Civil Municipal, enfatiza que as ações são de cunho preventivo. "Orientamos a população que, em caso de suspeita  de vestígios ou fragmentos do óleo, que acione  as equipes da prefeitura pelo telefone 162. Vamos continuar  a vistoria  neste domingo (17)", finalizou.

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Na praia de Jacaraípe, na Serra, foram encontrados vestígios de óleo  na última quinta e sexta-feira. Amostras de cerca de 400 gramas foram encaminhadas para a Marinha para análise. 
Também na sexta-feira, voluntários de uma ONG de proteção ambiental encontraram pedaços de óleo no final da praia de Camburi, em Vitória. A amostra será analisada. Os testes dirão se o óleo que tem aparecido nas praias da Grande Vitória é do mesmo tipo que atingiu as praias do Nordeste no último mês e o Norte do Estado nesta semana. 

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