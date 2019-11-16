Após vistoria, prefeitura de Vila Velha não encontra óleo em praias

Equipe da prefeitura de Vila Velha faz vistoria em praias do município Crédito: Divulgação / PMVV

prefeitura de Vila Velha realizou operação de monitoramento nas praias do município na manhã deste sábado (16) e não encontrou fragmentos de óleo nem na areia e nem na água.

A força-tarefa formada por servidores da Defesa Civil municipal contou com o apoio de quadriciclos da Guarda Municipal, além de homens da equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e guarda-vidas.

Equipe da prefeitura de Vila Velha faz vistoria em praias do município Crédito: Divulgação / PMVV

Ao todo, 80 homens percorreram a Praia da Barrinha (trecho do Dunas Motel à foz do Rio Jucu) e a Praia Grande (trecho Praia dos Recifes até Interlagos). A prefeitura informou que não foram encontrados vestígios de óleo pela equipe, também não foi registrado acionamento de populares.

O coordenador do Comitê, Cel Marcelo DIsep, da Defesa Civil Municipal, enfatiza que as ações são de cunho preventivo. "Orientamos a população que, em caso de suspeita de vestígios ou fragmentos do óleo, que acione as equipes da prefeitura pelo telefone 162. Vamos continuar a vistoria neste domingo (17)", finalizou.

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