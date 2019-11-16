Militares da Marinha procuram óleo na Praia de Camburi, em Vitória

Nesta sexta-feira (15), voluntário de uma ONG de proteção ambiental encontraram vestígios de óleo no final da praia de Camburi. Eles entregaram o material à prefeitura, que encaminhou para análise. O exame deve demonstrar se o material é o mesmo que atingiu há cerca de dois meses as praias do Nordeste brasileiro e o Norte do Estado nesta semana.
A Marinha também recebeu cerca de 400 gramas de óleo encontrados na praia de Manguinhos, na Serra, na quinta-feira (14). Ainda não foi informado o resultado de nenhuma das análises.
Militares da Marinha em vistoria à procura de óleo em praia de Camburi
Segundo a instituição, a atuação no Espírito Santo já conta com 307 militares, a maioria trabalha em terra entre Conceição da Barra e Guarapari. Também há reforços em duas embarcações na costa capixaba.
"Ressalta-se que as equipes da Marinha, do Exército, dos municípios e de voluntários seguem atuando diuturnamente no recolhimento dos pequenos fragmentos de óleo que vêm atingindo o Espírito Santo. Ressalta-se que a gravidade, a extensão e o ineditismo desse crime ambiental exigem constante avaliação da estrutura e dos recursos materiais e humanos empregados, no tempo e na quantidade que forem necessários", afirmou a Marinha por meio de nota.
O órgão orienta banhistas ou moradores que avistem traços do óleo nas praias do Estado a ligar para o número 185.