Militares da Marinha procuram óleo na Praia de Camburi, em Vitória

"Ressalta-se que as equipes da Marinha, do Exército, dos municípios e de voluntários seguem atuando diuturnamente no recolhimento dos pequenos fragmentos de óleo que vêm atingindo o Espírito Santo. Ressalta-se que a gravidade, a extensão e o ineditismo desse crime ambiental exigem constante avaliação da estrutura e dos recursos materiais e humanos empregados, no tempo e na quantidade que forem necessários", afirmou a Marinha por meio de nota.