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Poluição

Militares da Marinha procuram óleo na Praia de Camburi, em Vitória

Na sexta-feira (15), voluntários de uma ONG de proteção ambiental encontraram vestígios de petróleo no final da orla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 20:40

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 20:40

Data: 16/11/2019 - ES - Vitória - Militares da Marinha fazem busca na Praia de Camburi por fragmentos de óleo que atingem a costa brasileira - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Marinha realizou neste sábado (16) operações de monitoramento nas praias da Serra e de Vitória. Durante a tarde, equipes percorreram a Praia de Camburi, na Capital, mas não informaram se encontraram vestígios de óleo. 
Nesta sexta-feira (15), voluntário de uma ONG de proteção ambiental encontraram vestígios de óleo no final da praia de Camburi. Eles entregaram o material à prefeitura, que encaminhou para análise. O exame deve demonstrar se o material é o mesmo que atingiu há cerca de dois meses as praias do Nordeste brasileiro e o Norte do Estado nesta semana. 
A Marinha também recebeu cerca de 400 gramas de óleo encontrados na praia de Manguinhos, na Serra, na quinta-feira (14). Ainda não foi informado o resultado de nenhuma das análises. 

Militares da Marinha em vistoria à procura de óleo em praia de Camburi

Segundo a instituição, a atuação no Espírito Santo já conta com 307 militares, a maioria trabalha em terra entre Conceição da Barra e Guarapari. Também há reforços em duas embarcações na costa capixaba. 
"Ressalta-se que as equipes da Marinha, do Exército, dos municípios e de voluntários seguem atuando diuturnamente  no recolhimento dos pequenos fragmentos de óleo que vêm atingindo o Espírito Santo. Ressalta-se que a gravidade, a extensão e o ineditismo desse crime ambiental exigem constante avaliação da estrutura e dos recursos materiais e humanos empregados, no tempo e na quantidade que forem necessários", afirmou a Marinha por meio de nota. 
O órgão orienta banhistas ou moradores que avistem traços do óleo nas praias do Estado a ligar para o número 185. 

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