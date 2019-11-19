Óleo coletado em Camburi não é o mesmo encontrado no Nordeste, diz Marinha

O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, responsável pelas análises, ressaltou, contudo, que esta é a única amostra de óleo coletada em Vitória recebida pela Marinha. Militares seguem monitorando as praias do litoral Norte do Estado e também da Grande Vitória em busca de mais óleo. Outras amostras estão em análise para descobrir a origem do mesmo.