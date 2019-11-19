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Em Vitória

Óleo coletado em Camburi não é o mesmo encontrado no Nordeste, diz Marinha

Resultado das análises do material recolhido no último dia 15 de novembro descartaram a similaridade do material encontrado em larga escala nas praias nordestinas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:37

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:37

Data: 16/11/2019 - ES - Vitória - Militares da Marinha fazem busca na Praia de Camburi por fragmentos de óleo que atingem a costa brasileira - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
O óleo encontrado na Praia de Camburi, em Vitória, no último dia 15, não é o mesmo que apareceu em larga escala em praias do litoral do Nordeste, segundo a Marinha do Brasil. De acordo com análises das amostras coletadas na Capital capixaba, trata-se de um óleo muito mais antigo e degradado. O resultado das análises foi divulgado na manhã desta terça-feira (19).

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O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, responsável pelas análises, ressaltou, contudo, que esta é a única amostra de óleo coletada em Vitória recebida pela Marinha. Militares seguem monitorando as praias do litoral Norte do Estado e também da Grande Vitória em busca de mais óleo. Outras amostras estão em análise para descobrir a origem do mesmo.
Diferentemente de Vitória, na Serra e em Vila Velha, os fragmentos analisados de fato são os mesmos encontrados no Nordeste. O óleo coletado em Jacaraípe e Interlagos, respectivamente, combina com o que foi recolhido no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Até o momento, manchas de óleo já foram encontrados em 643 localidades nordestinas.

Militares da Marinha em vistoria à procura de óleo em praia de Camburi

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