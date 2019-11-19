Óleo coletado em Camburi não é o mesmo encontrado no Nordeste, diz Marinha

O óleo encontrado na Praia de Camburi, em Vitória, no último dia 15, não é o mesmo que apareceu em larga escala em praias do litoral do Nordeste, segundo a Marinha do Brasil. De acordo com análises das amostras coletadas na Capital capixaba, trata-se de um óleo muito mais antigo e degradado. O resultado das análises foi divulgado na manhã desta terça-feira (19).
O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, responsável pelas análises, ressaltou, contudo, que esta é a única amostra de óleo coletada em Vitória recebida pela Marinha. Militares seguem monitorando as praias do litoral Norte do Estado e também da Grande Vitória em busca de mais óleo. Outras amostras estão em análise para descobrir a origem do mesmo.
Diferentemente de Vitória, na Serra e em Vila Velha, os fragmentos analisados de fato são os mesmos encontrados no Nordeste. O óleo coletado em Jacaraípe e Interlagos, respectivamente, combina com o que foi recolhido no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Até o momento, manchas de óleo já foram encontrados em 643 localidades nordestinas.