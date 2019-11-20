Óleo das praias causa queimaduras e até problemas respiratórios

Fragmento de óleo em praia de Fundão, na região metropolitana Crédito: Divulgação / PMF

O contato com o óleo que se espalha pelo litoral do Nordeste brasileiro e que, há 13 dias, chegou à costa capixaba pode causar problemas de saúde. Segundo especialistas, há risco de queimaduras na pele e até de danos respiratórios, mesmo sem tocar nos fragmentos.

Your browser does not support the audio element. Óleo das praias causa queimaduras na pele e até problemas respiratórios

A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Espírito Santo (SBD-ES), Karina Demoner, diz que o contato direto com os resíduos deixa marcas como se fossem queimaduras, que não coçam, mas que devem ser cuidadas imediatamente. Esse óleo provoca eczema quando em contato com a pele, que é como uma queimadura, deixando a pele sensível, avermelhada e irritada, observa.

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A dermatologista aponta que algumas pessoas, por se tratar de um tipo de óleo, tendem a querer usar produtos abrasivos (como gasolina e solventes) para retirá-lo.Isso piora a irritação em vez de limpar o óleo. A orientação é lavar o local imediatamente com água e sabão. Depois, pode passar cremes e loções hidratantes, como óleos de bebês ou aqueles produtos com glicerina. Se continuar muito irritado, deve procurar um médico, orientou Karina Demoner.

Preocupada com o manuseio do óleo por voluntários, turistas e demais frequentadores de praias, a SBD emitiu uma nota alertando a população para evitar contato com as manchas de óleo e seus demais fragmentos.

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Mas não só a pele sofre com o óleo que polui o mar. Segundo Wilson Denadai, doutor em Enfermagem e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), as pessoas podem apresentar outros sintomas. De acordo com estudos, quem tem contato direto com os resíduos de petróleo pode apresentar náuseas, vômito e complicações respiratórias, além da dermatite, pois essa substância possui compostos gasosos que, se inalados, podem causar problemas, alerta.

Na lista apresentada pelo professor está o grande potencial alérgico do óleo. Pode agravar uma crise alérgica e até asmática. Não sabemos o que esse contato hoje pode resultar daqui a alguns anos. Se a pessoa pode desenvolver doenças como diabetes e até câncer, em decorrência do contato atual. Ainda não temos as respostas, pois os resultados só virão ao longo dos anos, observa Denadai.

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