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Poluição no mar

Óleo das praias causa queimaduras e até problemas respiratórios

Especialistas dizem que, se houver o contato, deve ser feita a limpeza imediata da área afetada com água e sabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:24

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:24

Fragmento de óleo em praia de Fundão, na região metropolitana Crédito: Divulgação / PMF
O contato com o óleo que se espalha pelo litoral do Nordeste brasileiro e que, há 13 dias, chegou à costa capixaba pode causar problemas de saúde. Segundo especialistas, há risco de queimaduras na pele e até de danos respiratórios, mesmo sem tocar nos fragmentos.
Óleo das praias causa queimaduras na pele e até problemas respiratórios
A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Espírito Santo (SBD-ES), Karina Demoner, diz que o contato direto com os resíduos deixa marcas como se fossem queimaduras, que não coçam, mas que devem ser cuidadas imediatamente. Esse óleo provoca eczema quando em contato com a pele, que é como uma queimadura, deixando a pele sensível, avermelhada e irritada, observa.

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A dermatologista aponta que algumas pessoas, por se tratar de um tipo de óleo, tendem a querer usar produtos abrasivos (como gasolina e solventes) para retirá-lo.Isso piora a irritação em vez de limpar o óleo. A orientação é lavar o local imediatamente com água e sabão. Depois, pode passar cremes e loções hidratantes, como óleos de bebês ou aqueles produtos com glicerina. Se continuar muito irritado, deve procurar um médico, orientou Karina Demoner.
Preocupada com o manuseio do óleo por voluntários, turistas e demais frequentadores de praias, a SBD emitiu uma nota alertando a população para evitar contato com as manchas de óleo e seus demais fragmentos.

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Mas não só a pele sofre com o óleo que polui o mar. Segundo Wilson Denadai, doutor em Enfermagem e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), as pessoas podem apresentar outros sintomas. De acordo com estudos, quem tem contato direto com os resíduos de petróleo pode apresentar náuseas, vômito e complicações respiratórias, além da dermatite, pois essa substância possui compostos gasosos que, se inalados, podem causar problemas, alerta.
Na lista apresentada pelo professor está o grande potencial alérgico do óleo. Pode agravar uma crise alérgica e até asmática. Não sabemos o que esse contato hoje pode resultar daqui a alguns anos. Se a pessoa pode desenvolver doenças como diabetes e até câncer, em decorrência do contato atual. Ainda não temos as respostas, pois os resultados só virão ao longo dos anos, observa Denadai.

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Tanto a dermatologista quando o professor advertem as pessoas a não entrar em contato com o produto, que já foi localizado em praias de sete municípios capixabas. É importante que, além da limpeza, a população fique observando os sinais, tais como náuseas, vômitos, dermatite e cansaço na respiração, em especial as crianças e idosos que são mais sensíveis. Se for para o pronto-socorro, sugiro que comuniquem o contato com o óleo para que se possa medir e atuar sobre esses fatos, conclui o professor Wilson Denadai.

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