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Jacaraípe

Praia da Serra segue liberada para uso mesmo após confirmação de óleo

De acordo com o município, o litoral tem sido monitorado diariamente e nos últimos três dias não foram encontrados novos fragmentos do material
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 20:52

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 20:52

Praia de Jacaraípe, na Serra, não será interditada pela prefeitura após confirmação da chegada de óleo  Crédito: Ricardo Medeiros
Após confirmação pela Marinha do Brasil de que as amostras de óleo coletadas na Serra são equivalentes ao material encontrado no Nordeste brasileiro, a Secretaria de Meio Ambiente do município afirmou, na tarde desta terça-feira (19), que não haverá restrição para uso das praias até o momento. De acordo com o órgão, o litoral tem sido monitorado diariamente e nos últimos três dias não foram encontrados novos fragmentos do material.
É importante mencionar que esse resultado da análise feita pela Marinha é referente a uma amostra de sexta-feira. Desde então não houve novos fragmentos. Então a orientação da coordenação geral da operação é de que não há restrição para uso das praias. O que vem sendo feito são ações de monitoramento diárias, pelos guarda-vidas, Defesa Civil, fiscalização ambiental e vigilância em saúde. Caso seja constatado fragmento, haverá atuação na limpeza, informou a Secretaria.
Caso alguém encontre novos vestígios de óleo, a recomendação do município é de que a pessoa entre em contato com a prefeitura para que sejam tomadas as medidas necessárias, permitindo que a substância seja encaminhada para análise. O município está atento desde que foi anunciada a possibilidade do óleo no Estado, estamos seguindo todas as orientações, esclareceu.
Cerca de 400 gramas de fragmentos de óleo foram recolhidos na manhã de quinta-feira (14) da praia de Jacaraípe, na Serra.

BANHO DE MAR

A respeito dos testes de balneabilidade, o município da Serra afirmou que estes são feitos semanalmente, independentemente da presença de óleo no litoral. Desse modo, os novos resultados sobre a possibilidade de uso do mar para banho serão divulgados na sexta-feira (22), quando sai o próximo boletim de balneabilidade.

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