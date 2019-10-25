Estoque de combustível em Vitória está reforçado, diz Sindipostos

O estoque de combustíveis em Vitória está reforçado, o que indica que a região metropolitana não deve ser afetada pela greve do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comercialização de Petróleo e Gás Natural do Estado do Espírito Santo (Sindipetro-ES).
Segundo nota do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), esta semana um navio abasteceu as duas bases da Grande Vitória, fazendo com que os estoques ficassem reforçados.
O Sindipostos informou ainda que, de acordo com as distribuidoras de combustível, o movimento grevista está mais forte nas refinarias das regiões Sul e Nordeste.
GREVE
De acordo com o coordenador geral interino do Sindipetro, Fábio Antônio Lopes, o que motivou a greve é a falta de entendimento nas discussões do acordo coletivo. Ainda segundo ele, dependendo do desenrolar da greve, podem ser prejudicadas a produção de petróleo e o transporte e distribuição dos combustíveis no Estado.
Nosso acordo venceu no dia primeiro de setembro e não chegamos em um consenso com a empresa. Uma das reivindicações é que o acordo seja válido a cada dois anos. Já a empresa quer que ele seja discutido anualmente, disse o coordenador geral.
Segundo Fábio, as cláusulas econômicas, que são poucas, são discutidas anualmente - questões salariais, reajustes e benefícios. Já as questões sociais, que são em maior número, são avaliadas a cada dois anos.
A Petrobras, que negocia com o Sindipetro-ES, foi acionada, mas ainda não respondeu aos questionamentos.