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Greve do Sindipetro

Estoque de combustível em Vitória está reforçado, diz Sindipostos

Esta semana um navio abasteceu as duas bases da Grande Vitória, fazendo com que os estoques ficassem reforçados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 14:03

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 14:03

Bases de combustíveis da Grande Vitória foram abastecidas nesta semana  Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O estoque de combustíveis em Vitória está reforçado, o que indica que a região metropolitana não deve ser afetada pela greve do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comercialização de Petróleo e Gás Natural do Estado do Espírito Santo (Sindipetro-ES).
Segundo nota do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), esta semana um navio abasteceu as duas bases da Grande Vitória, fazendo com que os estoques ficassem reforçados.
O Sindipostos informou ainda que, de acordo com as distribuidoras de combustível, o movimento grevista está mais forte nas refinarias das regiões Sul e Nordeste.

GREVE

De acordo com o coordenador geral interino do Sindipetro, Fábio Antônio Lopes, o que motivou a greve é a falta de entendimento nas discussões do acordo coletivo. Ainda segundo ele, dependendo do desenrolar da greve, podem ser prejudicadas a produção de petróleo e o transporte e distribuição dos combustíveis no Estado.
Nosso acordo venceu no dia primeiro de setembro e não chegamos em um consenso com a empresa. Uma das reivindicações é que o acordo seja válido a cada dois anos. Já a empresa quer que ele seja discutido anualmente, disse o coordenador geral.

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Segundo Fábio, as cláusulas econômicas, que são poucas, são discutidas anualmente - questões salariais, reajustes e benefícios. Já as questões sociais, que são em maior número, são avaliadas a cada dois anos.
Petrobras, que negocia com o Sindipetro-ES, foi acionada, mas ainda não respondeu aos questionamentos.

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