Posto de gasolina Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Sindicato dos petroleiros anuncia greve no ES

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comercialização de Petróleo e Gás Natural do Estado do Espírito Santo (Sindipetro-ES) anunciou a paralisação das atividades a partir de zero hora deste sábado, dia 26.

De acordo com o coordenador geral interino do Sindipetro, Fábio Antônio Lopes, o que motivou a greve é a falta de entendimento nas discussões do acordo coletivo. Ainda segundo ele, dependendo do desenrolar da greve, podem ser prejudicadas a produção de petróleo e o transporte e distribuição dos combustíveis no Estado.

Nosso acordo venceu no dia primeiro de setembro e não chegamos em um consenso com a empresa. Uma das reivindicações é que o acordo seja válido a cada dois anos. Já a empresa quer que ele seja discutido anualmente, disse o coordenador geral.

Segundo Fábio, as cláusulas econômicas, que são poucas, são discutidas anualmente - questões salariais, reajustes e benefícios. Já as questões sociais, que são em maior número, são avaliadas a cada dois anos.